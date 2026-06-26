चाची से अफेयर पर पत्नी ने जमकर पीटा, सरेआम अपमान से परेशान होकर पति ने दी जान
यूपी के बांदा में चाची से अफेयर पर पत्नी ने पीटा तो पति ने खुदकुशी कर ली। मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। प्रेमिका ने चाची को भी पीटा। महिला मौके से फरार हो गई। पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में ले लिया।
यूपी के बांद में एक पत्नी ने पति को चाची के साथ रंग रलियां मनाते हुए पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साई पत्नी ने पति और चाची की जमकर धुनाई कर दी। पति को ये बात नागवार गुजरी। पति ने सरेआम हुए अपमान से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। महिला द्वारा अपने पति और चाची की पिटाई हुई। चाची मौका पाकर वहां से भाग निकली। सारा मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक का शव कब्जे में ले लिया और मामले में जांच शुरू कर दी।
चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव में चाची और भतीजे के बीच पनपे प्रेम संबंधों का खौफनाक अंत हो गया। मामले में मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात पत्नी ने पति को उसकी चाची (प्रेमिका) के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद घर में जमकर हाई-वोल्टेज ड्रामा हुआ। पत्नी ने आपा खोकर पति और चाची दोनों की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई और सरेआम हुए अपमान से क्षुब्ध होकर पति ने कमरे में टीन शेड के एंगल से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस ने बताया कि चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 30 वर्षीय युवक ने गुरुवार रात कमरे में टीन शेड में लगे लोहे के एंगल से साड़ी से फंदा बनाकर फांसी लगाकर जान दे दी। कुछ देर बाद पत्नी ने पति को फंदे पर लटकता देखा तो चीख पड़ी। शोर सुन लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साले ने बताया कि बहनोई राजमिस्त्री था। उसने डेढ़ वर्ष पहले परिवार की एक महिला (चाची) को डेढ़ लाख रुपये उधार दिए थे। धीरे-धीरे महिला और बहनोई के बीच प्रेम सबंध हो गए।
गुरुवार को बहन ने अपने पति और चाची को साथ में देख लिया। इस पर बहन ने पति और महिला की पिटाई कर दी। महिला तो मौके से भाग निकली। वहीं पिटाई से क्षुब्ध बहनोई ने फांसी लगा जान दे दी। चिल्ला थाना प्रभारी आनंद साहू ने बताया कि झगड़े के बाद फांसी लगाने की जानकारी लगी है। मामले की जांच कराई जा रही है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें