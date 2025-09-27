UP Banda man Killed Father For Mobile Phone Drank Alcohol together before murder मोबाइल के लिए बेटे ने पिता के पेट में हंसिया घोंपकर मार डाला, हत्या से पहले साथ बैठकर पी थी शराब, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Banda man Killed Father For Mobile Phone Drank Alcohol together before murder

मोबाइल के लिए बेटे ने पिता के पेट में हंसिया घोंपकर मार डाला, हत्या से पहले साथ बैठकर पी थी शराब

यूपी के बांदा में गिरवां थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव में मामूली विवाद के बाद बेटे ने पिता की नृशंस हत्या कर दी। मोबाइल गिरवी रखने से टोकने पर शराब के नशे में बेटे ने पिता के पेट में हंसिया घोंप दिया। इससे उनकी आंतें तक बाहर आ गईं।

Srishti Kunj संवाददाता, बांदाSat, 27 Sep 2025 01:10 PM
मोबाइल के लिए बेटे ने पिता के पेट में हंसिया घोंपकर मार डाला, हत्या से पहले साथ बैठकर पी थी शराब

यूपी के बांदा में गिरवां थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव में मामूली विवाद के बाद बेटे ने पिता की नृशंस हत्या कर दी। मोबाइल गिरवी रखने से टोकने पर शराब के नशे में बेटे ने पिता के पेट में हंसिया घोंप दिया। इससे उनकी आंतें तक बाहर आ गईं। उनका एक अंगूठा भी काटकर अलग कर दिया था। वारदात के बाद भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक की पत्नी ने अपने बेटे पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

काजीपुर गांव निवासी 42 वर्षीय बब्बू पुत्र राजाराम यादव शुक्रवार दोपहर शराब के नशे में धुत होकर घर आया और गालीगलौज करने लगा। इसी दौरान उसका 21 वर्षीय बेटा अनिल भी नशे में घर पहुंचा। बब्बू की पत्नी कारी ने बताया कि अनिल ने अपने पिता का फोन कहीं गिरवी रख दिया था। इसी बात पर दोनों में नशे में विवाद शुरू हो गया। हाथापाई के बीच बेटे ने हंसिया उठाकर बब्बू पर हमला कर दिया। बब्बू के पेट में कपड़ा बांधने के बाद परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

साथ में पी शराब फिर पिता की कर दी हत्या

शराब के नशे में बेटे ने रिश्तों का कत्ल कर दिया। जिस बाप ने बेटे को उंगली पकड़कर बेटे को चलना सिखाया, उसे नहीं पता था वही एक दिन उसके लिए काल बन जाएगा। उसके बेटे अनिल ने पहले हंसिया से बेरहमी से वारकर पिता बब्बू का अंगूठा काटकर अलग कर दिया। इसके बाद उसके पेट में हंसिया घोंपकर आंते बाहर निकाल दी। जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

ग्रामीण दिन भर कलयुगी बेटे को कोसते नजर आए। मृतक की पत्नी कारी ने पुलिस को बताया कि उसके पति और बेटे ने घर में ही बैठकर साथ में शराब पी थी। कहा कि बेटे ने पिता का मोबाइल गिरवी रखकर नशे में उड़ा दिए थे। इसी बात को लेकर शुक्रवार को भी विवाद बढ़ गया। इसके बाद बेटे ने गाली गलौज कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चार माह पहले ही आया था

मृतक बब्बू चार भाइयों में बड़ा था। बब्बू अपने तीन अन्य भाई करिया, दयाराम, लल्लू, के साथ सूरत में रहता था। वह चार माह पहले गांव आया था। बब्बू नशे का आदी है। घटना के समय राजाराम प्रधान के यहां मजदूरी करने चला गया था। बब्बू और उसका पुत्र अनिल शराब के नशे में थे। विवाद होने पर यह घटना हो गई।

मृतक के पिता राजाराम ने बताया कि बब्बू सुबह से शराब पीए था। उत्पात मचाने पर उसने मना किया था। इस पर बब्बू ने उसे गाली गलौज किया था। कुछ देर के बाद बब्बू ने अपने पिता के पैर छूकर गलती मनी कहा मोसे गलती होइगे है।

घर से 1.5 किमी. दूर के ठेके से लाए थे शराब

गांव के बाहर करीब 1.5 किमी. दूरी पर शराब का ठेका स्थापित है।वहां से ही शराब खरीदकर बेटा घर लाया था। इसके बाद साथ ही शराब पी थी। वहीं, गांव के पास आसानी से शराब मिलने से गांव में झगड़े होते रहते हैं।

