घर में उत्पात मचा रहे बेटे को परिवार ने किया कमरे में बंद, सुबह फंदे से लटका मिला शव
बांदा में शुक्रवार शाम युवक शराब पीकर घर आया और घर में उत्पात मचाने लगा था। परिवार ने उसे रोकने के लिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करनेे पर युवक ने खुदकुशी कर ली। सुबह को उसका शव फंदे पर लटका मिला।
यूपी के बांदा में नशे में घर पहुंचे युवक ने उत्पात मचाया तो आक्रोशित घरवालों ने फटकार लगाते हुए उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया। कमरे में बंद किए जाने से आहत युवक ने रात में कमरे के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुबह घरवालों ने कमरा खोला तो युवक का शव कमरे के अंदर फंदे से लटकता मिला। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा।
जानकारी के अनुसार जसपुरा थानाक्षेत्र के लखुई मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय रिंकू पुत्र रामकिशोर कोटार्य शुक्रवार रात शराब के नशे में घर आया और उत्पात मचाने लगाने। इस पर घरवालों ने उसे डांट फटकार लगाई। उसे रोकने के लिए घर वालों ने उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया।
कमरे में रात को रिंकू ने टीन शेड के एंगल के सहारे दुपट्टे से फांसी लगा ली। सुबह परिजनों ने दरवाजा खोला। अंदर उसे फंदे से लटकता देखा तो चीखपुकार मच गई। शोरगुल सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल और पूछताछ के बाद पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलि मामले की छानबीन कर रही है।
एक माह पहले आया था घर, नशे का था आदी
मृतक के पिता ने बताया कि रिंकू अहमदाबाद में मजदूरी करता था। अभी एक माह पहले ही वह गांव आया था और वह नशे का आदी था। अक्सर शराब पीकर घर पर हंगामा करता था। शुक्रवार रात नशे में उत्पात मचा रहा था। उसे कमरे में बंद कर दिया। नशे में उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक दो भाइयों में दूसरे नबंर का था। अचानक हुई इस घटना से मां मुन्नी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के लोग कहते नहीं थक रहे हैं कि अनहोनी ने घर का चिराग बुझा दिया।