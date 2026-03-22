तेल कंपनी के सेल्समैन ने पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा फूंका, शराब के नशे में किया कांड

यूपी के बांदा में नगर कोतवाली के सिविल लाइंस चौकी क्षेत्र में एक तेल कंपनी के सेल्समैन ने शुक्रवार देर रात पेट्रोल डाल कर खुद को जिंदा फूंक दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

यूपी के बांदा में नगर कोतवाली के सिविल लाइंस चौकी क्षेत्र में एक तेल कंपनी के सेल्समैन ने शुक्रवार देर रात पेट्रोल डाल कर खुद को जिंदा फूंक दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजन मौत का स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस के अनुसार वह शराब पीकर घर पहुंचा था।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के जरैली कोठी निवासी 36 वर्षीय शशिकांत पुत्र शाह बिहारी ने शुक्रवार की रात अपने ऊपर पेट्रोल डाल कर खुद को फूंक लिया। चीखने चिल्लाने का शोर गुल सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियो ने जब तक उसकी आग बुझाई तब तक वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही घरवालों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल किया। फॉरेसिक टीम ने नमूना लिए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस का कहना है कि परिजनों से जानकारी के अनुसार पहले उसने छत पर बैठकर शराब पिया नशे होने के बाद उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल कर आग लगा लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। उधर मृतक के बड़े भाई उमाकांत ने बताया कि शशिकांत तीन भाईयों में छोटा था। वह एक तेल कंपनी में सेल्स मैनी का काम करता था। इसके अलावा वह घर पर बच्चो को कोंचिग भी पढ़ाता था। पत्नी रीतू मूक बधिर है। आग लगाने का कारण अज्ञात है। मृतक अपने पीछे पत्नी के अलावा दो बेटी छोड़ गया है।