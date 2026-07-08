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हैवान पति ने पत्नी के चेहरे पर फेंकी खोलती सब्जी, दीवार में सिर मारा, थप्पड़ मार फाड़ा कान का पर्दा

By Srishti Kunj
संवाददाता, बांदा
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बांदा में एक पत्नी ने पति को सिगरेट पीने से रोका तो ने हैवान बनकर उसे बेरहमी से पीटा। पति ने पत्नी के चेहरे पर खौलती सब्जी फेंकी। इसपर भी नहीं रुका और दीवार से पत्नी का सिर भिड़ाया। झापड़ मारने से पत्नी के कान का पर्दा फट गया।

हैवान पति ने पत्नी के चेहरे पर फेंकी खोलती सब्जी, दीवार में सिर मारा, थप्पड़ मार फाड़ा कान का पर्दा

यूपी के बांदा में पति की हैवानियत का शिकार हुई महिला ने न्याय के लिए करीब 20 दिन तक पुलिस के चक्कर काटे। आरोप है कि पति ने शराब के नशे में पहले गला दबाकर जान लेने की कोशिश की, फिर मारपीट कर गर्म सब्जी चेहरे पर फेंक दी, जिससे वह झुलस गई। साथ ही मारपीट में उसके कान का पर्दा भी फट गया। स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन एसपी के आदेश पर आखिरकार आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई।

नगर कोतवाली के अतर्रा चुंगी मोहल्ले में किराए के कमरे में रहने वाली पीड़िता समीक्षा गुप्ता उर्फ प्रिया ने एसपी को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि पति राहुल गुप्ता सरकारी टीचर है। दो मई की रात साढ़े 11 बजे वह शराब के नशे में घर आया और बच्चे के सामने सिगरेट पीने लगे। उसने रोका तो जान से मारने की नीयत से गला दबा दिया। उसका दम घुटने लगा और बाल पकड़कर घसीटा और सिर दीवार में भिड़ा दिया। इससे वह मरणासन्न हो गई। बचाने आए बड़े बेटे को भी पीटा। उसने मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया और पुलिस में शिकायत की, पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 15 जून को सुबह फिर पति राहुल घर पहुंचा और उसे निर्दयता से पीटा, इससे उसके कान का पर्दा फट गया।

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इतना ही नहीं उस पर गर्म सब्जी फेंक दी, जिससे उसका चेहरा झुलस गया। सूचना पर अतर्रा के लखन कॉलोनी निवासी पिता अशोक कुमार गुप्ता ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई। 16 जून को अतर्रा चुंगी चौकी व नगर कोतवाल में तहरीर दी, पर पुलिस ने पति पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक जुलाई को एसपी के आदेश के बाद वह चौकी व थाने गई, फिर भी पुलिस ने भगा दिया। वहीं अब पुलिस ने एसपी के आदेश पर शिक्षक पति राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

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शराब के नशे में पत्नी से दरिंदगी कर घर से निकाला

बांदा में ससुरालीजनों ने महिला को प्रताड़ित किया और बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। महिला ने थाने में शिकायत की, पर पुलिस ने नहीं सुनी। महिला आयोग में गुहार लगाई। अध्यक्ष के आदेश पर पुलिस ने पति व सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गजपुरवा के पृथ्वीपाल की पुत्री अर्चना ने पति व सास पर उत्पीड़न व मारपीट कर घर निकालने का आरोप लगाया है। कहा उसकी शादी 24 मई 2016 को फतेहपुर में जाफरगंज थाने के रणमस्तपुर में अमित पुत्र मुन्नीलाल के साथ हुई थी।

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आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पति शराब के नशे में दरिंदगी करता था। दो वर्ष पहले उसने दो बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। तब से मायके में है। वह कई बार ससुराल गई, पर सास ने घर में नहीं घुसने दिया। एक जून को बहन रंजना के साथ बच्चे लेकर गई तो सास ने गाली-गलौज की और लांछन लगा भगा दिया। जाफरगंज थाने में तहरीर दी, पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। महिला आयोग अध्यक्ष के आदेश पर जसपुरा पुलिस ने पति व सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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