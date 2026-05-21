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सोलह शृंगार कर प्रेमी संग फंदे पर लटक गई युवती, 15 दिन पहले हुई थी लड़की की शादी

Srishti Kunj संवाददाता, बांदा
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यूपी के बांदा में एक साथ दो आत्महत्या से इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि शादी के बाद ससुराल से पहली बार अपने मायके आई नवविवाहिता सोलह शृंगार कर प्रेमी के साथ फांसी के फंदे पर झूल गई।

सोलह शृंगार कर प्रेमी संग फंदे पर लटक गई युवती, 15 दिन पहले हुई थी लड़की की शादी

यूपी के बांदा में एक साथ दो आत्महत्या से इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि शादी के बाद ससुराल से पहली बार अपने मायके आई नवविवाहिता सोलह शृंगार कर प्रेमी के साथ फांसी के फंदे पर झूल गई। बुधवार सुबह गांव के बाहर बगीचे में पेड़ की डाल से दोनों लटके मिले। परिजनों को इसकी सूचना दी गई। जानकारी होते ही दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने प्रारंभिक जांच-पड़ताल के बाद शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार मरका क्षेत्र के अधाव गांव निवासी 20 वर्षीय सुभाष और 19 वर्षीय रोशनी मंगलवार रात घर से लापता हो गए। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चला। बुध‌वार सुबह गांव से 200 मीटर दूर बगीचे में पेड़ से साड़ी के फंदे से दोनों लटकते मिले। खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने देखा तो उनके परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि सात मई को रोशनी का विवाह बिसंडा क्षेत्र के घूरी गांव के जगप्रसाद के साथ हुआ था। वह 16 मई को ससुराल से मायके चौथी में आई थी। एएसपी शिवराज ने बताया कि दोनों के शव एक ही पेड़ पर लटके मिले हैं।

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प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। परिजनों से जानकारी की गई तो पता चला कि युवती ससुराल से पहली बार अपने मायके आई थी। रात में ही सज-धजकर कहीं चली गई। परिजनों ने पूरी रात तलाशा लेकिन पता नहीं चला। बुधवार सुबह प्रेमी के साथ फंदे से लटकने की जानकारी हुई। दोनों के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। संभवत: दोनों शादी करना चाह रहे थे लेकिन उनके परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे।

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पुलिस का कहना है कि मामले में पूछताछ जारी है। आस-पास के लोगों का कहना है कि दोनों का लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। इसकी जानकारी परिजनों को थी लेकिन परिजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद उन्होंने अपनी लड़की की शादी कहीं और कर दी। अब लड़की पहली बार अपने ससुराल से मायके आई थी। इसी के बाद उसकी अपने प्रेमी से फिर मुलाकात हुई। दोनों ने साथ जाने का फैसला किया। लड़की सजकर घर से निकली थी। लड़की अचानक लापता हुई तो ढूंढ मची। इसके बाद उसका और उसके प्रेमी का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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