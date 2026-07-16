तीन जेई समेत बिजली विभाग की टीम को बंधक बना पीटा, गैस खोलकर जिंदा जलाने की कोशिश

बांदा में बिजली टीम को बंधक बना जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बंधक बनाए गए अधिकारी व कर्मियों को मुक्त करवाया।

यूपी के बांदा में अतर्रा थाने के बरेहंडा गांव में बिजली चोरी की जांच व पहले लगाया गया जुर्माना वसूलने गई बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने न सिर्फ तीन जेई और दो कर्मचारियों को घर के अंदर बंद कर बेरहमी से पीटा बल्कि गैस सिलेंडर खोलकर जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस ने पिता-पुत्र समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज कर तीन को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस ने बताया कि बरेहंडा गांव निवासी राजेश कुमार कुशवाहा के घर में चक्की कारखाना लगा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में बिजली चोरी को लेकर विजिलेंस टीम ने छापा मारा था। बिजली चोरी पकड़े जाने पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस पर राजेश कुशवाहा ने आईजीआरएस में शिकायत की और बिजली चोरी की बात से इनकार किया।

मामले में अतर्रा के एक्सईएन दीपक सचान ने जुर्माना वसूली और दोबारा जांच कराने के आदेश दिए। इस पर एसडीओ ने पांच सदस्यीय टीम गठित की और जांच करने को भेजा। टीम जैसे ही पहुंची तो राजेश व उसके बेटे विवेक व मनीष , भाई राजेंद्र और अमित आदि ने मारपीट कर बंधक बनाकर कमरे में रखे गैस सिलेंडर को खोल दिया। अतर्रा प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि जेई की तहरीर पर केस दर्ज कर राजेश और उसके बेटे विवेक समेत तीन को हिरासत में लिया गया है।

जेई और कर्मियों को 40 मिनट तक बंधक बनाया क्षेत्र के बरेहंड गांव में जांच को गई बिजली विभाग की पांच सदस्यीय टीम को ग्रामीणों ने करीब 40 मिनट तक बंधक रखा। एसडीओ विमलेश कुमार ने बताया कि कर्मचारियों को राजेश कुशवाहा व उसके परिजनों ने फाटक के अंदर बंद कर लिया और बंधक बनाए रखा। जेई अजय कनौजिया किसी तरह बाहर निकले और यूपी-112 को फोन किया। सिपाही बाइक से आए और फाटक खुलवाने का प्रयास किया, पर नहीं खुला।

करीब 20 मिनट बाद जब अतर्रा थाने से चार पहिया वाहन में करीब छह पुलिस कर्मी व दरोगा पहुंचे तब गेट खुलवाया और कर्मचारियों को बंधन मुक्त कराया। एसडीओ ने बताया कि राजेश कुमार कुशवाहा को पता था कि टीम आ रही है। इसलिए उसने सुनियोजित ढंग से टीम को बंधक बनाया। वहीं प्रभारी निरीक्षक अतर्रा राकेश तिवारी ने कहा कि बिजली विभाग के जेई की तहरीर पर पांच लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।