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तीन जेई समेत बिजली विभाग की टीम को बंधक बना पीटा, गैस खोलकर जिंदा जलाने की कोशिश

By Srishti Kunj
संवाददाता, बांदा
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बांदा में बिजली टीम को बंधक बना जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बंधक बनाए गए अधिकारी व कर्मियों को मुक्त करवाया।

तीन जेई समेत बिजली विभाग की टीम को बंधक बना पीटा, गैस खोलकर जिंदा जलाने की कोशिश

यूपी के बांदा में अतर्रा थाने के बरेहंडा गांव में बिजली चोरी की जांच व पहले लगाया गया जुर्माना वसूलने गई बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने न सिर्फ तीन जेई और दो कर्मचारियों को घर के अंदर बंद कर बेरहमी से पीटा बल्कि गैस सिलेंडर खोलकर जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस ने पिता-पुत्र समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज कर तीन को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस ने बताया कि बरेहंडा गांव निवासी राजेश कुमार कुशवाहा के घर में चक्की कारखाना लगा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में बिजली चोरी को लेकर विजिलेंस टीम ने छापा मारा था। बिजली चोरी पकड़े जाने पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस पर राजेश कुशवाहा ने आईजीआरएस में शिकायत की और बिजली चोरी की बात से इनकार किया।

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मामले में अतर्रा के एक्सईएन दीपक सचान ने जुर्माना वसूली और दोबारा जांच कराने के आदेश दिए। इस पर एसडीओ ने पांच सदस्यीय टीम गठित की और जांच करने को भेजा। टीम जैसे ही पहुंची तो राजेश व उसके बेटे विवेक व मनीष , भाई राजेंद्र और अमित आदि ने मारपीट कर बंधक बनाकर कमरे में रखे गैस सिलेंडर को खोल दिया। अतर्रा प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि जेई की तहरीर पर केस दर्ज कर राजेश और उसके बेटे विवेक समेत तीन को हिरासत में लिया गया है।

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जेई और कर्मियों को 40 मिनट तक बंधक बनाया

क्षेत्र के बरेहंड गांव में जांच को गई बिजली विभाग की पांच सदस्यीय टीम को ग्रामीणों ने करीब 40 मिनट तक बंधक रखा। एसडीओ विमलेश कुमार ने बताया कि कर्मचारियों को राजेश कुशवाहा व उसके परिजनों ने फाटक के अंदर बंद कर लिया और बंधक बनाए रखा। जेई अजय कनौजिया किसी तरह बाहर निकले और यूपी-112 को फोन किया। सिपाही बाइक से आए और फाटक खुलवाने का प्रयास किया, पर नहीं खुला।

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करीब 20 मिनट बाद जब अतर्रा थाने से चार पहिया वाहन में करीब छह पुलिस कर्मी व दरोगा पहुंचे तब गेट खुलवाया और कर्मचारियों को बंधन मुक्त कराया। एसडीओ ने बताया कि राजेश कुमार कुशवाहा को पता था कि टीम आ रही है। इसलिए उसने सुनियोजित ढंग से टीम को बंधक बनाया। वहीं प्रभारी निरीक्षक अतर्रा राकेश तिवारी ने कहा कि बिजली विभाग के जेई की तहरीर पर पांच लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

विद्युत वितरण खंड अतर्रा, एक्सईएन, दीपक सचान ने कहा कि बरेहंडा में चक्की काराखाने में बिजली चोरी पकड़ी गई थी। एसडीओ ने कमेटी बनाई थी। चेकिंग करने गए थे। उपभोक्ता ने अभद्रता की है। जिस पर पुलिस ने दोनों को पकड़ा है। उपखंड अधिकारी अतर्रा, विमलेश कुमार ने कहा कि आरोपी राजेश के खिलाफ पहले से ही बिजली चोरी का केस दर्ज है। वह मुख्यमंत्री पोर्टल पर विभाग की झूठी शिकायत करता रहा। जांच के लिए टीम गांव गई थी। तभी हमला कर दिया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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