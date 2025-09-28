घर में सो रहे दिव्यांग किसान की गोली मारकर हत्या, दीवार फांदकर भागते दिखे 4-5 लोग

यूपी के बांदा में एक दिव्यांग किसान की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बांदा के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के हड़हा गांव निवासी दिव्यांग किसान की शुक्रवार रात को घर में सोते समय दो गोलियां मारकर हत्या कर दी गई

यूपी के बांदा में एक दिव्यांग किसान की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बांदा के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के हड़हा गांव निवासी दिव्यांग किसान की शुक्रवार रात को घर में सोते समय दो गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बेटे ने जमीन के विवाद में परिवार के ही लोगों पर हत्या करने की आशंका जताई है। पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार हड़हा गांव निवासी एक हाथ और पैर से दिव्यांग 50 वर्षीय मंसूर खान किसानी करता था। उसने गांव से 500 मीटर दूरी पर खेत में ही आलीशान घर बना रखा था। बेटे मासूक ने बताया कि शुक्रवार रात खाना खाने के बाद पिता मंसूर घर के बरामदे में सो गए।

बेटे ने कहा कि वह अपनी पत्नी मुस्कान के साथ कमरे में सो रहा था। मासूक के मुताबिक देर रात गोलियों की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आया तो दीवार फांदकर चार-पांच लोगों को भागते देखा। इसके बाद बरामदे में गया तो खून से लथपथ पिता तड़प रहे थे। उनके सीने और कंधे में गोली मारी गई थी।