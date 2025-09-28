UP Banda Differently abled Farmer Shot dead inside house while sleeping 4 5 Accused seen घर में सो रहे दिव्यांग किसान की गोली मारकर हत्या, दीवार फांदकर भागते दिखे 4-5 लोग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
घर में सो रहे दिव्यांग किसान की गोली मारकर हत्या, दीवार फांदकर भागते दिखे 4-5 लोग

यूपी के बांदा में एक दिव्यांग किसान की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बांदा के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के हड़हा गांव निवासी दिव्यांग किसान की शुक्रवार रात को घर में सोते समय दो गोलियां मारकर हत्या कर दी गई

Srishti Kunj संवाददाता, बांदाSun, 28 Sep 2025 05:48 AM
यूपी के बांदा में एक दिव्यांग किसान की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बांदा के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के हड़हा गांव निवासी दिव्यांग किसान की शुक्रवार रात को घर में सोते समय दो गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बेटे ने जमीन के विवाद में परिवार के ही लोगों पर हत्या करने की आशंका जताई है। पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार हड़हा गांव निवासी एक हाथ और पैर से दिव्यांग 50 वर्षीय मंसूर खान किसानी करता था। उसने गांव से 500 मीटर दूरी पर खेत में ही आलीशान घर बना रखा था। बेटे मासूक ने बताया कि शुक्रवार रात खाना खाने के बाद पिता मंसूर घर के बरामदे में सो गए।

बेटे ने कहा कि वह अपनी पत्नी मुस्कान के साथ कमरे में सो रहा था। मासूक के मुताबिक देर रात गोलियों की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आया तो दीवार फांदकर चार-पांच लोगों को भागते देखा। इसके बाद बरामदे में गया तो खून से लथपथ पिता तड़प रहे थे। उनके सीने और कंधे में गोली मारी गई थी।

गोलियों की आवाज से देर रात हड़कंप मच गया। मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर एसपी पलाश बंसल समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बेटे के बयान दर्ज किए गए हैं जिसमें उसने कहा कि उसने कुछ लोगों को भागते देथा है। सीओ नरैनी कृष्णकांत ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।

