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Video: टॉर्च की रोशनी में दौड़ाई यात्रियों से भरी बस, खराब हेडलाइट में लोगों की जान से खिलवाड़

By Srishti Kunj
संवाददाता, बांदा
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बांदा में बबेरू रूट पर यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें दिख रहा है कि चालक ने टॉर्च की रोशनी में दौड़ाई यात्रियों से भरी निजी बस। इससे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

यूपी के बांदा में एक बस चालक ने टॉर्च की रोशनी में बस दौड़ा दी। बबेरू रूट पर यात्रियों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर एक निजी बस के टॉर्च की रोशनी के सहारे रात में दौड़ने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। करीब 40 सेकेंड के इस वीडियो ने परिवहन विभाग की निगरानी और निजी बसों की फिटनेस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया पर 40 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बस की सबसे आगे की सीट पर बैठा एक व्यक्ति टॉर्च की रोशनी से चालक को आगे का रास्ता दिखाता नजर आ रहा है। बस में यात्री भी बैठे हैं। वीडियो में बस के पीछे ‘मां मढ़ी दाई ट्रैवल्स, बबेरू’ लिखा है। इसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि बांदा-बबेरू रूट पर चलने वाली एक निजी बस रात में बिना हेडलाइट के टॉर्च की रोशनी के सहारे चलाई जा रही है। चालक भी उसी रोशनी के सहारे बस चला रहा है।

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इतना ही नहीं, रास्ते में आने वाले जानवरों को भी टॉर्च की रोशनी दिखाकर हटाने की कोशिश की जा रही है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद लोगों का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहनों की नियमित फिटनेस जांच होनी चाहिए और बिना फिटनेस या खराब स्थिति वाले वाहनों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यात्रियों की सुरक्षा और निजी बसों की हालत को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि बस चालक के टॉर्च का इस्तेमाल करने पर यात्रियों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया।

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एआरटीओ, श्यामलाल ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रविवार का बांदा से बस बबेरू जा रही थी। इस दौरान मुरवल के पास अचानक लाइट खराब हो गई थी। मुरवल चौकी के पास गाड़ी खड़ा कर दिया था। जिससे सवारियां हंगामा करने लगीं थीं, पुलिस वालों ने टार्च देकर बबेरू तक छुड़वाया था। गाड़ी फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण सभी प्रपत्र वैध पाए गए हैं।

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अब इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद जांच की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे खिड़की से टॉर्च बाहर निकालकर बस दौड़ाई जा रही है। ऐसे में बस में बैठे यात्रियों की जान को खतरा है और साथ ही सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों के लिए भी ये सुरक्षा के मद्देनजर गलत है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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