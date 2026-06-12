बांदा में थाने के अंदर पिता ने बेटी को मार डाला, दलित प्रेमी से शादी पर युवती की छीन ली जिंदगी
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में थाने के अंदर पिता ने बेटी को चाकू से मार डाला। दलित प्रेमी से शादी पर युवती की जिंदगी छीन ली। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया है।
UP Crime News: यूपी के बांदा में बदौसा थाना क्षेत्र में एक दलित लड़के से युवती को प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया। प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची पुलिस के सामने ही पिता ने बेटी के ऊपर चाकू से हमला बोल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आनन-फानन में उसे सीएचसी अतर्रा ले गई। यहां से उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान बेटी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया है। एसपी ने घटना स्थल का जायजा लिया है।
बदौसा कस्बे के बरछा-ब के मोहल्ला इंद्रा कालोनी निवासी सत्यकुमार की 19 वर्षीय पुत्री शिवानी मुहल्ले के ही रहने वाले ललित वर्मा के साथ बीते 18 मई की रात्रि चली गई थी। घटना के बाद युवती की मां रन्नो ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोपित ललित वर्मा के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया था। दोनों प्रेमी युगल ने इसी बीच मंदिर व रजिस्ट्रार कार्यलय में शादी भी कर ली। थाना पुलिस घर से भागे प्रेमी युगल की तलाश में जुटी हुई थी। जानकारी मिलने पर शुक्रवार सुबह मध्यप्रदेश जनपद सतना के बरौंधा घाटी से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूंछतांछ करने के दौरान दोनों ने शादी करने की बताते हुए शादी से सम्बंधित कागजात भी दिखाए।
पुलिस शुक्रवार दोपहर युवती का चिकित्सीय परीक्षण व 164 के बयान को ले जाने की तैयारी कर रही थी , तभी युवक- युवती के गिरफ्तार होने की जानकारी मिलते ही दोनों पक्षों के परिजन भी थाने पहुंच गए। जहां युवती के माता- पिता समझाने बुझाने सहित डराने धमकाने में जुट गए, लेकिन शिवानी द्वारा ललित का साथ न छोड़ने की जिद देख माता पिता आक्रोशित हो गए। और तभी लड़की की मां रन्नो ने पुत्री शिवानी को पीछे से पकड़ लिया। पिता ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर पुत्री को लहूलुहान कर दिया।
मामले की जांच की जा रही
पिता ने चाकू से कई बार पुत्री ने वार किया , चाकू से वॉर करने के दौरान दो बार पेट मे व एक बाए हाथ की कुहनी व एक हथेली में गम्भीर चोटे लगी।अचानक घटी घटना से पुलिस कर्मी भी हतप्रभ रह गए। पुलिस आनन फानन घायल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतर्रा लाई। जहां डाक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद युवती की गम्भीर हालत देख मेडिकल कालेज बांदा रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्षेत्राधिकारी अतर्रा प्रतिज्ञा सिंह का कहना है कि आरोपित पिता के विरुद्ध धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें