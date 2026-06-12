बांदा में थाने के अंदर पिता ने बेटी को मार डाला, दलित प्रेमी से शादी पर युवती की छीन ली जिंदगी

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में थाने के अंदर पिता ने बेटी को चाकू से मार डाला। दलित प्रेमी से शादी पर युवती की जिंदगी छीन ली। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया है।

UP Crime News: यूपी के बांदा में बदौसा थाना क्षेत्र में एक दलित लड़के से युवती को प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया। प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची पुलिस के सामने ही पिता ने बेटी के ऊपर चाकू से हमला बोल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आनन-फानन में उसे सीएचसी अतर्रा ले गई। यहां से उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान बेटी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया है। एसपी ने घटना स्थल का जायजा लिया है।

बदौसा कस्बे के बरछा-ब के मोहल्ला इंद्रा कालोनी निवासी सत्यकुमार की 19 वर्षीय पुत्री शिवानी मुहल्ले के ही रहने वाले ललित वर्मा के साथ बीते 18 मई की रात्रि चली गई थी। घटना के बाद युवती की मां रन्नो ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोपित ललित वर्मा के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया था। दोनों प्रेमी युगल ने इसी बीच मंदिर व रजिस्ट्रार कार्यलय में शादी भी कर ली। थाना पुलिस घर से भागे प्रेमी युगल की तलाश में जुटी हुई थी। जानकारी मिलने पर शुक्रवार सुबह मध्यप्रदेश जनपद सतना के बरौंधा घाटी से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूंछतांछ करने के दौरान दोनों ने शादी करने की बताते हुए शादी से सम्बंधित कागजात भी दिखाए।

पुलिस शुक्रवार दोपहर युवती का चिकित्सीय परीक्षण व 164 के बयान को ले जाने की तैयारी कर रही थी , तभी युवक- युवती के गिरफ्तार होने की जानकारी मिलते ही दोनों पक्षों के परिजन भी थाने पहुंच गए। जहां युवती के माता- पिता समझाने बुझाने सहित डराने धमकाने में जुट गए, लेकिन शिवानी द्वारा ललित का साथ न छोड़ने की जिद देख माता पिता आक्रोशित हो गए। और तभी लड़की की मां रन्नो ने पुत्री शिवानी को पीछे से पकड़ लिया। पिता ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर पुत्री को लहूलुहान कर दिया।