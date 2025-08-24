मोमोज खाने से बांदा के गांव में मचा हड़कंप, 20 बच्चों समेत 35 पहुंचे अस्पताल

यूपी के बांदा में मोमोज ने हड़कंप मचा दिया। मोमोज खाने से 20 बच्चे फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। चार बच्चे मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। महुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मसूरी खेरवा में गुरुवार शाम बच्चों ने एक ठेले से मोमोज खाया।

जानकारी के अनुसार महुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मसूरी खेरवा में गुरुवार शाम बच्चों ने एक ठेले से मोमोज खाया। शुक्रवार को गांव की 18 वर्षीय स्नेहा, 14 वर्षीय विवेक पुत्र रामरतन, 12 वर्षीय प्रिंस, नौ वर्षीय प्रीति पुत्र मोतीलाल को उल्टी, दस्त व फीवर की शिकायत पर शुक्रवार देर शाम सीएचसी नरैनी से डॉ. अतुल वर्मा ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

डीएम के आदेश पर शुक्रवार रात सीएचसी बहेरी से टीम गांव पहुंची। 13 वर्षीय मोहिनी, छह वर्षीय माही, पांच वर्षीय पीहू, 24 वर्षीय नेहा 24, 13 वर्षीय प्रांशु 13, तीन वर्षीय अंश, 40 वर्षीय मुन्नी, 12 वर्षीय पूजा, 16 वर्षीय रंजीत, 13 वर्षीय सानू, 15 वर्षीय दीपक, 16 वर्षीय सूरज, पांच वर्षीय महक, सात वर्षीय शिवा, 28 वर्षीय अरविंद , 17 वर्षीय अर्चना, 29 वर्षीय गीता, 14 वर्षीय जगवीर फूड प्वाइजनिंग के शिकार मिले। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया।