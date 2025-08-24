UP Banda 35 Villagers including 20 Children Get food Poisoning eating momos admitted in hospital मोमोज खाने से बांदा के गांव में मचा हड़कंप, 20 बच्चों समेत 35 पहुंचे अस्पताल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के बांदा में मोमोज ने हड़कंप मचा दिया। मोमोज खाने से 20 बच्चे फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। चार बच्चे मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। महुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मसूरी खेरवा में गुरुवार शाम बच्चों ने एक ठेले से मोमोज खाया।

Srishti Kunj संवाददाता, बांदाSun, 24 Aug 2025 12:38 PM
यूपी के बांदा में मोमोज ने हड़कंप मचा दिया। मोमोज खाने से 20 बच्चे फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। चार बच्चे मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। जानकारी के अनुसार महुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मसूरी खेरवा में गुरुवार शाम बच्चों ने एक ठेले से मोमोज खाया। शुक्रवार को गांव की 18 वर्षीय स्नेहा, 14 वर्षीय विवेक पुत्र रामरतन, 12 वर्षीय प्रिंस, नौ वर्षीय प्रीति पुत्र मोतीलाल को उल्टी, दस्त व फीवर की शिकायत पर शुक्रवार देर शाम सीएचसी नरैनी से डॉ. अतुल वर्मा ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

डीएम के आदेश पर शुक्रवार रात सीएचसी बहेरी से टीम गांव पहुंची। 13 वर्षीय मोहिनी, छह वर्षीय माही, पांच वर्षीय पीहू, 24 वर्षीय नेहा 24, 13 वर्षीय प्रांशु 13, तीन वर्षीय अंश, 40 वर्षीय मुन्नी, 12 वर्षीय पूजा, 16 वर्षीय रंजीत, 13 वर्षीय सानू, 15 वर्षीय दीपक, 16 वर्षीय सूरज, पांच वर्षीय महक, सात वर्षीय शिवा, 28 वर्षीय अरविंद , 17 वर्षीय अर्चना, 29 वर्षीय गीता, 14 वर्षीय जगवीर फूड प्वाइजनिंग के शिकार मिले। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया।

मोमोज के कारण फूड प्वाइजनिंग के शिकार हुए सभी का इलाज जारी है। ठेले वाले के मोमोज की भी जांच की जानी है। गंभीर बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। पुलिस का कहना है कि अभी मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामले में जांच के लिए जल्द सैंपल लिए जाने है। पुलिस का कहना है कि मोमोज बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सैंपल लेकर जांच की जाएगी।

