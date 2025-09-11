UP Balrampur Wife along with lover killed husband in front of crying children पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, रोते-गिड़गिड़ाते रहे बच्चों के सामने पिता का मर्डर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Balrampur Wife along with lover killed husband in front of crying children

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, रोते-गिड़गिड़ाते रहे बच्चों के सामने पिता का मर्डर

यूपी के बलरामपुर में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दिलदहलाने वाली वारदात की। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। वारदात के समय उसके दोनों बच्चे रोते रहे पर मां का दिल नहीं पसीजा।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 01:34 PM
share Share
Follow Us on
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, रोते-गिड़गिड़ाते रहे बच्चों के सामने पिता का मर्डर

यूपी के बलरामपुर में जिले के श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कंचनपुर के मौजा गिद्धौर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा कर दी गई। वारदात के समय महिला और उसके प्रेमी के सामने बच्चे अपने के लिए रोते-गिड़गिड़ाते रहे। मृतक की पहचान राकेश तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

मृतक के पिता बेचई राम तिवारी, निवासी कंचनपुर मौजा गिद्वौर थाना श्रीदत्तगंज ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वे 10 सितम्बर की शाम अपने दूसरे घर बरगदही में मौजूद थे, तभी उनके नौ वर्षीय नाती और पांच वर्षीय नातिन रोते हुए उनके पास आए और बताया कि उनके पापा को मम्मी और एक अन्य व्यक्ति मार रहे हैं। बेचई राम तिवारी ने जब राकेश तिवारी के घर पहुंच कर भीतर जाकर देखा, तो उनका पुत्र तख्त पर अचेत अवस्था में पड़ा था। हिलाने-डुलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और उसकी मृत्यु हो चुकी है।

ये भी पढ़ें:राहुल की बैठक से निकले मनोज पांडे, विधायक ने क्यों दिशा मीटिंग का बहिष्कार किया?
ये भी पढ़ें:ब्लॉक प्रमुख ने बीडीसी को अपहरण और हत्या की दी धमकी, एफआईआर दर्ज

वादी ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसकी बहु पूजा तिवारी के गांव दुविहा (थाना धानेपुर, जिला गोंडा) के दीपक और प्रदीप नामक युवक से अवैध संबंध थे और मेरी बहु और प्रदीप दोनों ने मिलकर राकेश तिवारी की हत्या कर दी।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना श्रीदत्तगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Up News UP News Today Balrampur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |