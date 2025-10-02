यूपी में दुर्गा प्रतिमा देखने जा रहे बाइक सवारों को ट्रक ने रौंदा, 2 सगे भाई समेत 4 की मौके पर मौत, दो रेफर

यूपी के बलरामपुर में सड़क हादसा हो गया। दुर्गा प्रतिमा देखने जा रहे बाइक सवारों को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में दो सगे भाइयों समेत चार की मौत हो गई है, जबकि दो को रेफर कर दिया गया है।

यूपी के बलरामपुर में कोतवाली नगर क्षेत्र के बलरामपुर उतरौला मुख्य मार्ग पर बुधवार की देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने दुर्गा प्रतिमा देखने जा रहे दो बाइक सावरों को रौद दिया है। हादसे में दो सगे भाई समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हुई है जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें एक का बहराइच व दूसरे का लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है, पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के बलरामपुर उतरौला मुख्य मार्ग पर कांद भारी चौराहा मोड पर देर करीब 12 बजे हुई है। थाना महाराजगंज तराई के मूडाडीह निवासीगण संजय कुमार वर्मा उम्र 23 वर्ष पुत्र राधेश्याम, गोलू उम्र करीब 17 वर्ष, कल्लू आयु करीब 14 वर्ष पुत्रगण मिठठूलाल, अंकित आयु करीब 17 साल पुत्र राधे मौर्य व ओरिंद वर्मा आयु करीब 22 वर्ष, दिनेश कुमार मौर्य आयु करीब 22 वर्ष पुत्र निरबाहू मोटरसाइकिल से बलरामपुर दुर्गा प्रतिमा देखने आए थे।