बलरामपुर में बाघ के हमले में एक की मौत के बाद दहशत, जंगल में जगह बदलने से नहीं हो रहा कैद

यूपी के बलरामपुर में बाघ के हमले में ग्रामीण की मौत की सूचना पर गैसड़ी विधायक राकेश यादव मृतक के घर पहुंचे। पीड़ित परिवार को ढांढ़स बंधाया। कहा कि ऐसी घटना दोबारा हो इसके लिए जरूरी कदम उठाने को लेकर उच्चाधिकारियों के समक्ष मुद्दा रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी के देवीपाटन मंडल प्रभारी मुस्लिम समाज इरफान अहमद खान ने भी प्रभावित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। कहा कि इस मामले में वह बहन मायावती के समक्ष भी पूरे प्रकरण को रखेंगे।

जंगल में हचल से जगह बदल रहा बाघ, कैद नहीं हो रही तस्वीर भाभर रेंज में अधेड़ को शिकार बनाने वाला हमलावर बाघ ठिकाना बदल रहा है। मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगाए गए ट्रैप कैमरों में चार दिन बाद भी तस्वीर कैद नहीं हो पाई है। वन विभाग का कहना है कि जंगल के अंदर ग्रामीणों के हलचल बढ़ने की वजह से ऐसी समस्या सामने आ रही है। वन विभाग की टीम ग्रामीणों को जंगल से दूर रहने की सलाह संग प्रभावित क्षेत्र में कांबिंग कर रही है।

सोहेलवा सेंचुरी के भाभर रेंज में लकड़ी बीनने गए पिपरा सड़वा गांव निवासी 58 वर्षीय बिकाई लाल को बाघ ने हमलाकर मार दिया था।तीसरे दिन ग्रामीणों ने खोजबीन कर जंगल के अंदर शव बरामद किया था। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि जब वे लोग जंगल के अंदर पहुंचे थे तो बाघ शव के पास ही मंडरा रहा था। हांका लगाने व आग लगाने पर वह भागा था। बाघ के हमले को देखते हुए वन विभाग ने चार ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। जिनके आधार पर वन्यजीवों के मूवमेंट पर नजर रखा जा रहा।