बलरामपुर में बाघ के हमले में एक की मौत के बाद दहशत, जंगल में जगह बदलने से नहीं हो रहा कैद

संक्षेप: यूपी के बलरामपुर में बाघ के हमले में ग्रामीण की मौत की सूचना पर गैसड़ी विधायक राकेश यादव मृतक के घर पहुंचे। पीड़ित परिवार को ढांढ़स बंधाया। कहा कि ऐसी घटना दोबारा हो इसके लिए जरूरी कदम उठाने को लेकर उच्चाधिकारियों के समक्ष मुद्दा रखेंगे।

Fri, 14 Nov 2025 05:33 PMSrishti Kunj संवाददाता, बलरामपुर
यूपी के बलरामपुर में बाघ के हमले में ग्रामीण की मौत की सूचना पर गैसड़ी विधायक राकेश यादव मृतक के घर पहुंचे। पीड़ित परिवार को ढांढ़स बंधाया। कहा कि ऐसी घटना दोबारा हो इसके लिए जरूरी कदम उठाने को लेकर उच्चाधिकारियों के समक्ष मुद्दा रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी के देवीपाटन मंडल प्रभारी मुस्लिम समाज इरफान अहमद खान ने भी प्रभावित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। कहा कि इस मामले में वह बहन मायावती के समक्ष भी पूरे प्रकरण को रखेंगे।

जंगल में हचल से जगह बदल रहा बाघ, कैद नहीं हो रही तस्वीर

भाभर रेंज में अधेड़ को शिकार बनाने वाला हमलावर बाघ ठिकाना बदल रहा है। मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगाए गए ट्रैप कैमरों में चार दिन बाद भी तस्वीर कैद नहीं हो पाई है। वन विभाग का कहना है कि जंगल के अंदर ग्रामीणों के हलचल बढ़ने की वजह से ऐसी समस्या सामने आ रही है। वन विभाग की टीम ग्रामीणों को जंगल से दूर रहने की सलाह संग प्रभावित क्षेत्र में कांबिंग कर रही है।

सोहेलवा सेंचुरी के भाभर रेंज में लकड़ी बीनने गए पिपरा सड़वा गांव निवासी 58 वर्षीय बिकाई लाल को बाघ ने हमलाकर मार दिया था।तीसरे दिन ग्रामीणों ने खोजबीन कर जंगल के अंदर शव बरामद किया था। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि जब वे लोग जंगल के अंदर पहुंचे थे तो बाघ शव के पास ही मंडरा रहा था। हांका लगाने व आग लगाने पर वह भागा था। बाघ के हमले को देखते हुए वन विभाग ने चार ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। जिनके आधार पर वन्यजीवों के मूवमेंट पर नजर रखा जा रहा।

लगे ट्रैप कैमरों की जांच में एक भी वन्यजीव की तस्वीर कैमरे में कैद नही पाई गई है। रेंजर योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि जंगल के अंदर ग्रामीणों की दखलंदाजी की वजह से बाघ व तेंदुआ अपनी जगह बदल रहे हैं। जिसकी वजह से वे कैमरे में नहीं आ पा रहे हैं। इसको देखते हुए ग्रामीणों को सतर्क किया गया है कि वे जंगल के अंदर बिल्कुल न जाएं। चिंहित किए गए स्थानों पर वन विभाग की टीम भी नजर रख रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
