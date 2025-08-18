विधायक के घर के पास खंभे से बांध गला कसकर चोर की हत्या, मांगता रहा जिंदगी की भीख

यूपी के बलरामपुर में शहर से सटे सदर तहसील के सामने स्थित कालोनी में सोमवार की सुबह छह बजे बेलवा सुल्तानजोत गांव निवासी 40 वर्षीय डब्लू पुत्र स्वर्गीय मुन्नन की बिजली के खंभे से बांध गला कसकर हत्या कर दी है। आरोप है कि वह सुबह चोरी करने आया था, जिसे पकड़ लिया गया।

यूपी के बलरामपुर में शहर से सटे सदर तहसील के सामने स्थित कालोनी में सोमवार की सुबह छह बजे बेलवा सुल्तानजोत गांव निवासी 40 वर्षीय डब्लू पुत्र स्वर्गीय मुन्नन की बिजली के खंभे से बांध गला कसकर हत्या कर दी है। आरोप है कि वह सुबह चोरी करने आया था, जिसे पकड़ लिया गया। मुहल्लेवासियों की पिटाई से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिवारजन का आरोप है कि डब्लू जब पकड़ा गया था, तो उसने घर पर फोन कराया था। वह अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए कहता रहा कि पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन मारो नहीं। बावजूद इसके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

बेलवा सुल्तानजोत गांव के पूर्व प्रधान बब्लू ने बताया कि उनका भाई डब्लू नशा करता था। सोमवार सुबह पांच बजे वह घर से निकला था। एक घंटे बाद उनके बड़े भाई पप्पू के नंबर पर एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि हमने एक चोर को पकड़ा है, वह बता रहा है कि आपका भाई है। पीछे से डब्लू की आवाज आ रही थी कि मुझे मत मारो, पुलिस के हवाले कर दो। इसके बाद फोन कट गया। घर वाले डब्लू को खोजने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुबह लगभग 10 बजे पता चला कि तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल व भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्र के आवास के पीछे डब्लू का शव पड़ा है।