यूपी में दोहरी नागरिकता का खेल, बाहुबली पूर्व सांसद के नाम का इस्तेमाल कर दस्तावेज बनाए!

यूपी में बाहुबली पूर्व सांसद के नाम का इस्तेमाल कर दस्तावेज बनाने की आशंका है। इन दस्तावेजों से नेपाल के नागरिकों को भारतीय नागरिकता दिलाई जा रही थी। पुलिस को चुनावों में ऐसे मतदाताओं के इस्तेमाल का शक है।

यूपी के बलरामपुर में फर्जी दस्तावेजों के सहारे दोहरी नागरिकता वाले आरोपियों ने भारतीय नागरिकता पाने के लिए बाहुबली और पूर्व सांसद रिजवान जहीर के रसूख को इस्तेमाल किया। उन्हें अंदाजा रहा होगा कि पूर्व सांसद के नाम पर कोई अफसर-कर्मचारी उन्हें शक की नजर से नहीं देखेगा। इसकी आड़ लेकर आरोपियों ने तुलसीपुर थाना क्षेत्र के शीतलापुर वार्ड स्थित पूर्व सांसद रिजवान जहीर के आवास का पता और जरवा कोतवाली क्षेत्र के बालापुर-अनवरडीह का पता दर्शाकर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाए।

पुलिस ने आशंका जताई है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया में अनुचित लाभ लेने या मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए किया जा सकता था। इसी बिंदु को जांच का आधार बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि दस्तावेज किन परिस्थितियों में और किसकी मदद से तैयार कराए गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे मामले ने राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है।

जिलाधिकारी डॉ. विपिन जैन के अनुसार, जांच में किसी अन्य व्यक्ति या नेटवर्क की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का कहना है कि चुनाव संबंधी दस्तावेजों के संभावित दुरुपयोग के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में लोगों के दस्तावेजों के पुन: सत्यापन, निगरानी तंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है।

मुर्दे भी निकले ‘सक्रिय’ पतों से गायब मिले लोग फर्जीवाड़े की भनक प्रशासन को लगने के बाद पुलिस बल सत्यापन के लिए संबंधित गांवों में पहुंचा तो जमीनी हकीकत देखकर अधिकारी दंग रह गए। लापता ‘नागरिक’ मतदाता सूची में दर्ज ‘अब्दुल रहमान’ नाम के व्यक्ति के दिए पते पर उस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। वह पूरी तरह से गायब था, अभिलेखों में जीवित ‘मुर्दे’ भी। एक अन्य मामले में ‘अब्दुल अजीज’ नाम के व्यक्ति की कई महीने पहले मौत हो चुकी थी। लेकिन सरकारी फाइलों और राशन/योजनाओं के रिकॉर्ड में उसका खाता सक्रिय मिला।

डीएम के पत्र के आधार पर मामले की जांच हुई एफआईआर के मुताबिक जिलाधिकारी के पत्र के आधार पर उपनिरीक्षक शंभू सिंह ने जांच की। जांच में पाया गया है कि सूची में शामिल अब्दुल रहमान पुत्र कल्लू नाम का व्यक्ति संबंधित पते पर नहीं मिला, जबकि अब्दुल अजीज सिद्दीकी की मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। मुकदमे में अब्दुल कादिर सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, अब्दुल अलीम सिद्दीकी, मोहम्मद अनिस सिद्दीकी, खतीजा खातून, अब्दुल वहीद सिद्दीकी, अब्दुल करीम सिद्दीकी, समीउल्लाह, अब्दुल रहमान सिद्दीकी, निसार अहमद, जकरुन्निशा, फातिमा सिद्दीकी, अब्दुल रहीम, जाहिर खातून, सनाउल्ला, हलीमा खातून, रेशमा, कमाल अहमद, सोनू, जमीला, शाहिद अख्तर, सनाउल्ला सिद्दीकी, निशरत नूर सबा, यासिर अराफात और ओसामा समेत कुल 27 लोगों को दोहरी नागरिकता के मामले में नामजद किया गया है। थानाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि विवेचना उपनिरीक्षक महेंद्रनाथ सिंह यादव को सौंपी गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्य के आधार पर मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय सिंडिकेट और मिलीभगत के घेरे में तंत्र जिला प्रशासन का मानना है कि पूरे खेल के पीछे मजबूत स्थानीय नेटवर्क काम कर रहा था। बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अपात्रों को शह देने वाले दलालों या ब्लॉक और तहसील स्तर के कर्मचारियों की मिलीभगत या घोर लापरवाही के, ऐसा फर्जीवाड़ा मुमकिन नहीं है। यही कारण है कि अब स्थानीय खुफिया इकाई और पुलिस की टीमें तफ्तीश कर रही हैं कि इस रैकेट के तार कहां से जुड़े हैं। किन-किन विभागों के अधिकारी-कर्मचारी इसमें शामिल रहे हैं।

सुरक्षा में बड़ी सेंध,एजेंसियां अलर्ट भारत-नेपाल की खुली सीमा, जो सदियों से दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों की गवाह रही है, अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। जरवा कोतवाली में एक-दो नहीं, बल्कि कुल 27 लोगों पर दर्ज एफआईआर ने सीमा सुरक्षा और स्थानीय प्रशासनिक निगरानी की पोल खोलकर रख दी है। मामला सिर्फ फर्जी दस्तावेज बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरहद पार से संचालित हो रहे बड़े ‘दोहरी पहचान’ के सिंडिकेट की ओर इशारा करता है। नेपाल के डांग जिले में कोयलाबास क्षेत्र के 25 नागरिकों ने सोची-समझी साजिश के तहत भारत और नेपाल दोनों देशों में अपनी पहचान स्थापित कर ली। नेपाल में ये सभी वहां की आधिकारिक मतदाता सूची में दर्ज हैं। मगर सरहद का फायदा उठाकर भारतीय क्षेत्र में बलरामपुर जिले के सीमावर्ती गांवों, जैसे रतनपुर झिंगहा और शीतलापुर में साठगांठ कर नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लिया। इन सभी ने आधार कार्ड’ समेत अन्य दस्तावेज भी बनवा लिए।