खेत में गोबर फेंकने गई किशोरी रहस्यमय ढंग से लापता, पुलिस तलाश में जुटी
बलरामपुर में खेत में गोबर फेंकने गई किशोरी रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। पुलिस तलाश में जुट गई है। लड़की नाबालिग है। परिवार को अनहोनी होने की आशंका है।
यूपी के कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव से 14 वर्षीय किशोरी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया कि 23 जून की दोपहर करीब एक बजे किशोरी घर से खेत में गोबर फेंकने के लिए निकली थी। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने पहले अपने स्तर पर गांव और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की तथा रिश्तेदारों और परिचितों से भी संपर्क किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।
परिजनों के अनुसार, किशोरी अपने साथ एक मोबाइल फोन भी लेकर गई थी। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग न मिलने पर मामले की सूचना कोतवाली देहात पुलिस को दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किशोरी की बरामदगी के लिए संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है। मोबाइल फोन की लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जल्द से जल्द किशोरी को सकुशल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रभारी निरीक्षक, गिरजेश तिवारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किशोरी की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और शीघ्र बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लड़की खेत में गोबर फेंकने गई थी और अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। लड़की नाबालिग है और परिवार को अनहोनी की चिंता है। पुलिस तलाश में जुटी है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें