यूपी के इस जिले में मिड-डे-मील में बड़ा घोटाला, डीसी समेत 5 को जेल; 50 हिरासत में
यूपी के बलरामपुर जिले में मिड-डे-मील में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीसी समेत पांच लोग जेल भेज दिए गए हैं। इसके अलावा करीब 50 लोग हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ हो रही है।
यूपी के बलरामपुर में सरकारी संरक्षण में छह सालों से बच्चों के निवालों को हड़पने का खेल चलता रहा है,लेकिन अधिकारी डीसी की फाइलों पर आंख मूंदकर मुहर लगाते रहे हैं। जब मिड-डे-मील का घोटाला सामने आया तो डीसी ही नहीं चार दर्जन लोगों का पूरा सिंडिकेट पकड़ा गया है। इनमें गुरुवार को मुख्य आरोपी डीसी समेत पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लगभग 50 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ गबन से जुड़े हर पहलुओं व संलिप्तता की जांच कर रही है।
जिले के बेसिक स्कूलों व सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त पढ़ाई संग सरकार गरमागरम भोजन की भी व्यवस्था कर रखी है। खर्च हो रहे भारी भरकम बजट को ठिकाने लगाने के लिए जिला समन्वयक ने स्कूलों व मदरसों के प्रधान शिक्षकों व सहायकों को ही सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बनाया था बल्कि हर उस आदमी को भ्रष्टाचार में शामिल किया जो लालची किस्म का रहा। इस सिंडीकेट के जरिए चहेते स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक कर दूसरे विद्यालयों के बच्चों को हटाकर छह सालों से विभाग में खेल होता रहा है।
पुलिस के हत्थे चढ़े डीसी फिरोज अहमद, अभिभावक समिति अध्यक्ष मोहम्मद अहमदुल कादरी, प्रधान शिक्षक अशोक कुमार गुप्ता, प्रधान नसीम अहमद व सहायक अध्यापक मलिक मुनव्वर ने चल रहे घोटोल की बिंदुवार जानकारी दी। बताया कि बीएसए व लेखाधिकारी के बाद अभिलेख डीएम की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद डीसी का खेल शुरू होता था। वह दूसरे ब्लॉकों के स्कूलों के बच्चों की संख्या घटा देता था और अपने चहेते स्कूलों में उतनी संख्या बढा कर धन भेज देता। वर्तमान बीएसए शुभम शुक्ला की तत्परता के चलते इस सिंडीकेट का भंडाभोड़ हुआ है।
खातों में रकम पहुंचने के बाद सभी लोग आपस में बांट लेते थे
मिड डे मील की रकम हड़पने का मास्टर माइंड डीसी फिरोज अहमद ने पुलिस पूछताछ में कई चौकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया कि बिना प्रधान शिक्षक, प्रधान व समिति अध्यक्ष के मध्यान्ह भोजन की रकम नहीं हड़पी जा सकती थी,लिहाजा उसने अपने क्षेत्र के लोगों को इससे जोड़ा। जिनके खाते में रकम जाती थी। उसके बाद सभी को उनके पद के अनुसार बांट दी जाती थी। बताया कि उसने अकेले 11 करोड़ रुपये नहीं हड़पे हैं।
बलरामपुर एसपी विकास कुमार ने बताया कि कूटरचित दस्तावेजों के सहारे मिड डे मील योजना में गोलामाल किया गया है। इस मामले में डीसी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। विवेचना चल रही है। पंजीकृत अन्य को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
डीसी बर्खास्त, आरोपित पांच शिक्षक निलंबित
मिड डे मील योजना के घोटाले में बेनकाब हुआ जिला समन्वयक,शिक्षक व प्रधानों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की योजना बनाई गई है। जिसके चलते डीसी को पद से बर्खास्त करने की संस्तुति हो चुकी है,जबकि शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वह उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी बीएसए ने शासन को संस्तुति पत्र भेज दिया गया है। क्योंकि शासन स्तर से भी हर कार्रवाई की निगरानी की जा रही है।
खेल में ग्राम प्रधान भी शामिल
वर्ष 2008 में फिरोज अहमद की बतौर डीसी मध्याह्न पद पर बीएएस कार्यालय में तैनाती हुई थी। 17 साल तैनाती के दौरान विभागीय कार्यों की जानकारी होने के बाद इसने बजट को किनारे लगाने के लिए सुनियोजित मसौदा तैयार किया। जिसमें प्रधान शिक्षक, प्रधानों को शामिल किया गया। खासकर गैसड़ी,पचपेड़वा क्षेत्र के मदरसा संचालकों को इसमें जोड़ा गया। प्रधान शिक्षक नामांकित बच्चों का ब्यौरा उपलब्ध कराते थे तो प्रधान उसको प्रमाणित किया करते थे। जिनके आधार पर वह उन मदरसों के बच्चों की संख्या में कटौती करते थे, जिन मदरसों के प्रधान शिक्षक व प्रधान ज्यादा शिकायत नहीं कर रहे थे। बीएसए ने बताया कि पिछले छह माह से लगातार दूसरे ब्लॉकों के प्रधान शिक्षकों की ओर से संख्या के सापेक्ष धन आवंटन न होने की शिकायत दर्ज कराई जा रही थी। मामले में कई बार डीसी से जानकारी मांगी गई,लेकिन हर बार गोलमाल जवाब दिया गया। शक होने पर गोपनीय जांच कराई तो मामला गंभीर लगा। प्रेंटेड पेमेंट एडवाइज के आंकड़े सामने आने पर 11 करोड़ से अधिक घोटाला पकड़ा गया है। इस मामले में डीसी को बर्खास्त किया गया है,जबकि पांच शिक्षकों को भी निलंबित कर दिया गया है।