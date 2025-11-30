Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Balrampur Leopard Attacked 1 and half year old boy snatched from mothers hand
मां की गोद में सो रहे मासूम को छीन ले गया तेंदुआ, निवाला बना गांव के बाहर छोड़ा शव

संक्षेप:

बीती रात तेंदुआ ने मां के गोद से मासूम को छीनकर मार डाला। मासूम का शव बरामद हो गया है। महिला बच्चे संग नंदोई भगवत राम के यहां मांगलिक कार्यक्रम लड़की के गौना में शामिल होने आई थी। रात 2 बजे हमला होने की बात कही जा रही है।

Sun, 30 Nov 2025 05:34 PMSrishti Kunj संवाददाता, बलरामपुर
यूपी के बलरामपुर में एक मासूम बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया। मासूम को जंगली जानवर उसकी मां की गोद से छीनकर ले गया। बताया जा रहा है कि सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग के बनकटवा रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवलगंज के मजरे रेहारपुरवा झौहना गांव में बीती रात तेंदुआ ने मां के गोद से मासूम को छीनकर मार डाला। मासूम का शव बरामद हो गया है।

मामले में जानकारी देते हुए हरैया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरहवा के मजरे गुरदास पुरवा निवासिनी चनावती ने बताया कि वह रेहारपुरवा गांव में अपने नंदोई भगवत राम के यहां मांगलिक कार्यक्रम लड़की के गौना में शामिल होने आई थी। शनिवार रात करीब 2 बजे वह अपने डेढ़ वर्षीय मासूम रोहित के साथ घर में लेटी थी,अचानक तेंदुआ घर में घुस आया। गोद में सो रहे मासूम रोहित को जबड़े में दबोचने लगा, मां की आंख खुली तो सामने तेंदुए को देख कर शोर मचाने लगी। जब तक परिजनों को जानकारी होती, तेंदुआ बच्चे को खींच कर भाग निकला।

ग्रामीणों ने घटना के बाद इसकी सूचना डायल 112 को दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम के साथ ही वन विभाग की टीम भी पहुंची। वन विभाग की टीम तथा ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से काफी खोजबीन की। इस दौरान गांव के पश्चिम में करीब डेढ़ सौ मीटर दूर मासूम की लाश मिली। लाश मिलते ही घर में कोहराम मच गया। इस बारे में रेंजर सत्रोहन लाल ने बताया कि मासूम को जंगली हिंसक जानवर ने मारा है। मामले में जांच की जा रही है। गांव वालों को जानवर से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं, वन विभाग जानवर को खोजने में लगा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
