मां की गोद में सो रहे मासूम को छीन ले गया तेंदुआ, निवाला बना गांव के बाहर छोड़ा शव

संक्षेप: बीती रात तेंदुआ ने मां के गोद से मासूम को छीनकर मार डाला। मासूम का शव बरामद हो गया है। महिला बच्चे संग नंदोई भगवत राम के यहां मांगलिक कार्यक्रम लड़की के गौना में शामिल होने आई थी। रात 2 बजे हमला होने की बात कही जा रही है।

यूपी के बलरामपुर में एक मासूम बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया। मासूम को जंगली जानवर उसकी मां की गोद से छीनकर ले गया। बताया जा रहा है कि सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग के बनकटवा रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवलगंज के मजरे रेहारपुरवा झौहना गांव में बीती रात तेंदुआ ने मां के गोद से मासूम को छीनकर मार डाला। मासूम का शव बरामद हो गया है।

मामले में जानकारी देते हुए हरैया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरहवा के मजरे गुरदास पुरवा निवासिनी चनावती ने बताया कि वह रेहारपुरवा गांव में अपने नंदोई भगवत राम के यहां मांगलिक कार्यक्रम लड़की के गौना में शामिल होने आई थी। शनिवार रात करीब 2 बजे वह अपने डेढ़ वर्षीय मासूम रोहित के साथ घर में लेटी थी,अचानक तेंदुआ घर में घुस आया। गोद में सो रहे मासूम रोहित को जबड़े में दबोचने लगा, मां की आंख खुली तो सामने तेंदुए को देख कर शोर मचाने लगी। जब तक परिजनों को जानकारी होती, तेंदुआ बच्चे को खींच कर भाग निकला।