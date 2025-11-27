महिला सिपाही से छेड़छाड़ करने वाले दीवान समेत 3 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा, सस्पेंड

संक्षेप: यूपी में महिला सिपाही से छेड़छाड़ करने वाले दीवान समेत 3 पुलिसकर्मियों पर बड़ा ऐक्शन हुआ है। सभी पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

यूपी के बलरामपुर में कोतवाली देहात में रंग लगाने के बहाने सरेआम महिला सिपाही से छेड़छाड़ करने वाले दीवान सहित तीनों आरोपित पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीजी गोरखपुर जोन ने तीनों को निलंबित भी कर दिया है। इनके खिलाफ 14 ए के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस मामले को मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी संज्ञान लिया था। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने महिला आरक्षी से जुड़े मामले में कार्रवाई कर रिपोर्ट तलब की थी। जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हो पाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोतवाली देहात में हेल्प डेस्क पर महिला आरक्षी की तैनाती थी। आरोप रहा कि मार्च माह में होली के दूसरे दिन पुलिस कर्मी होली खेल रहे थे। महिला आरक्षी होली खेलने के बाद चाभी लेने के लिए कोतवाली के अंदर पहुंची। तभी पीछे से दीवान अमित कुमार,शैलेंद्र कुमार व पन्नेलाल उसके पीछे पहुंच गए। जबरन हरा रंग लगाने के लिए दौड़ाने लगा। पीड़िता नशे में धुत दीवान व सिपाहियों से बचने के लिए शोर मचाते हुए परिसर में खड़े ट्रैक्टर पर चढ़ गई,लेकिन नीचे उतारकर उसके साथ तीनों ने छेड़खानी की। जिसकी शिकायत तत्कालीन एसएचओ से की। कार्रवाई के बजाए मामले को दबा दिया गया। मनबढ़ दीवान व सिपाही लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करते रहे। इस पर पीड़िता ने एएसपी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले में जांच टीम गठित की गई।

सीओ सदर ज्योत श्री को जांच सौंपी गई। आठ माह से जांच के नाम पर पीड़िता के बयान ही दर्ज किया गया। कार्रवाई के नाम तीनों को लाइन हाजिर कर दिया गया। कार्रवाई न होने से कई बार तीनों आरोपित उसके निजी आवास में पहुंच कर रात को धमकी भी दी। इस मामले को हिंदुस्तान ने कई बार खबर प्रकाशित किया। जिस पर सीएम कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए एडीजी से मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। डीआईजी के सख्त तेवर पर गुरुवार को कोतवाली देहात में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसके बाद डीआईजी की ओर से तीनों के निलंबन का भी आदेश जारी किया गया है। डीआईजी ने तीनों के खिलाफ जांच की कार्रवाई भी शुरू करा दी है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप तो महिला आरक्षियों में सुरक्षा को लेकर खुशी की लहर दौड़ी है।