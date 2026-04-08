यूपी में विधायक की पैरवी के बाद भी नहीं मिला शादी के लिए सिलेंडर, मुश्किलें कम नहीं

यूपी में विधायक की पैरवी के बाद भी शादी के लिए सिलेंडर नहीं मिला। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां विधायक की सिफारिश के बावजूद एक परिवार को शादी के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सका।

UP News: उत्तर प्रदेश के शादी-ब्याह के इस व्यस्त सीजन में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां विधायक की सिफारिश के बावजूद एक परिवार को शादी के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सका।

बलरामपुर जिले के तुलसीपुर निवासी निवासी शिवप्रसाद गुप्त अपने पुत्र मनोज गुप्ता की शादी के लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए कई दिनों से प्रयासरत हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही। मनोज गुप्ता ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय भाजपा विधायक कैलाशनाथ शुक्ला से भी मदद मांगी। विधायक ने जिला पूर्ति अधिकारी को 20 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए अनुशंसा पत्र दिया, जिसमें “नियमानुसार” कार्रवाई करने का उल्लेख है।

मनोज गुप्ता ने विवाह का निमंत्रण पत्र संलग्न कर जिला पूर्ति कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उन्हें करीब चार घंटे इंतजार कराने के बाद यह कहकर लौटा दिया गया कि पहले से लंबित प्रार्थना पत्रों के चलते फिलहाल सिलेंडर उपलब्ध कराना संभव नहीं है। उन्होंने कई बार अनुरोध किया कि कम से कम कुछ सिलेंडर ही उपलब्ध करा दिए जाएं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई।

गैस वितरण प्रणाली पर सवाल खड़े करता इस घटना से आहत मनोज गुप्ता ने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों की सिफारिश के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आम जनता की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं आम उपभोक्ताओं का कहना है कि जब शादी-विवाह के सीजन में गैस आपूर्ति की यही स्थिति है, तो अन्य लोगों की क्या हालत होगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। यह मामला स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था और गैस वितरण प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु का कहना है पहले से सिलेंडर के लिए कई प्रार्थना पत्र आ चुके है। पहले लंबित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है। मांगलिक कार्यों के लिए सिलेंडर की भारी मांग है।