बलरामपुर डीएम के खिलाफ आदेश वापस लेने से कोर्ट का इंकार, हलफनामा दाखिल न करने का भरना होगा हर्जाना

संक्षेप:

छह साल से बार-बार आदेश देने के बावजूद जवाबी हलफ़नामा न दाखिल करने पर यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए, जिलाधिकारी बलरामपुर पर 11 हजार रुपये का हर्जाना लगाया हुआ है।

Dec 17, 2025 06:50 am ISTSrishti Kunj विधि संवाददाता, लखनऊ
छह साल से बार-बार आदेश देने के बावजूद जवाबी हलफ़नामा न दाखिल करने पर यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए, जिलाधिकारी बलरामपुर पर 11 हजार रुपये का हर्जाना लगाया हुआ है। उक्त आदेश को वापस लेने संबंधी प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने खारिज करते हुए, तीन दिनों में हर्जाने की रकम जमा करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। मामले की अगली सुनवायी जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने नबी अली व अन्य की ओर से वर्ष 2019 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में एक अंत्योष्टि स्थल पर शेड लगाने की मांग की गई है। मामला बलरामपुर जनपद का है। न्यायालय ने 8 नवंबर 2019 को पहली बार आदेश पारित करते हुए, जिलाधिकारी बलरामपुर को लघु प्रतिउत्तर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था, इसके पश्चात 22 नवंबर 2019, 6 दिसम्बर 2019 व 5 मार्च 2020 को भी उक्त शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय दिया गया। लेकिन छह वर्ष बाद भी जवाब नहीं दाखिल होने पर न्यायालय ने 20 नवंबर को जिलाधिकारी पर हर्जाना लगाने का आदेश दिया।

वहीं न्यायालय ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि आदेश वापस लेने का प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी ने न दाखिल कर एक सहायक अभियंता ने दाखिल किया है जो मामले में पक्षकार भी नहीं है। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया था कि लघु शपथ पत्र तैयार कर के मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय में दे दिया गया था। इस पर न्यायालय ने कहा कि यह हमारा विषय नहीं है और न ही मुख्य स्थायी अधिवक्ता का कार्यालय हाईकोर्ट प्रशासन का कोई अंग है, यह जिलाधिकारी और मुख्य स्थायी अधिवक्ता के बीच का विषय है।

