ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को निशाना बना रहे साइबर ठग, बैंक खाते से लाखों पार
बलरामपुर में साइबर ठगों ने बैंक खाते से 4.74 लाख रुपये पार किए। फोन पे पर ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने का मैसेज देख धोखाधड़ी की जानकारी मिली। पांच अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए साइबर ठगों ने चपत लगाई है। भगवतीगंज निवासी वैभव अग्रवाल ने मामले में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई।
बलरामपुर, संवाददाता। यूपी के बलरामपुर में साइबर ठगों ने अब ऑनलाइन भुगतान करने वाले लोगों को निशाना बनाने का नया तरीका अपनाया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली नगर क्षेत्र के भगवतीगंज निवासी एक युवक के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने पांच अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 4,74,440 रुपये पार कर दिए।
पीड़ित को ठगी की जानकारी उस समय हुई, जब वह फोन पे से किसी परिचित को रुपये भेजने का प्रयास कर रहे थे और मोबाइल पर ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने का मैसेज दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने भुगतान एप की हिस्ट्री खंगाली तो खाते से बड़ी रकम निकलने का पता चला।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला भगवतीगंज निवासी वैभव अग्रवाल पुत्र नीरज कुमार अग्रवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 अक्टूबर 2026 की रात करीब 11 बजे वह फोन पे के माध्यम से अपने किसी परिचित को रुपये ट्रांसफर कर रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने का संदेश प्रदर्शित होने लगा। शुरुआत में उन्हें इस पर संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने फोन पे और गूगल पे दोनों की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक की।
जांच में पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी जानकारी और सहमति के बिना पांच अलग-अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से खाते से कुल 4,74,440 रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिए। खाते से बड़ी रकम निकलने की जानकारी होते ही उनके होश उड़ गए। ठगी की जानकारी मिलते ही वैभव अग्रवाल ने 26 अक्टूबर को साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।
पीड़ित की ओर से शिकायत संख्या 23110260213249 और 33110260302127 दर्ज कराई गई। इसके बाद उन्होंने थाना कोतवाली नगर पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की टीम ट्रांजैक्शन से जुड़े विवरण जुटाकर ठगी करने वालों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
पुलिस का कहना है कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है। अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। जांच के साथ आरोपी की जानकारी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी की जानकारी होते ही उसकी गिरफ्तारी और रकम को वापस लाने के भी प्रयास किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें