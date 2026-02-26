Hindustan Hindi News
3 लेखपाल, वकील, पूर्व ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य समेत 10 पर होगा मुकदमा, कोर्ट का आदेश

Feb 26, 2026 06:35 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बलरामपुर जिले में 3 लेखपाल, वकील, पूर्व ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य समेत 10 पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अपनाते हुए केस दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।

यूपी के बलरामपुर जिले में लापता व्यक्ति की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन का फर्जी तरीके से वरासत कराकर बैनामा कराने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अपनाया है। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने थाना रेहरा बाजार पुलिस को तीन लेखपाल, एक अधिवक्ता, एक पूर्व ग्राम प्रधान, एक जिला पंचायत सदस्य समेत कुल दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।

रेहरा गांव निवासी हवलदार मिश्रा ने 10 जून 2024 को सीजेएम न्यायालय पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनके भाई परमेश्वर दत्त के नाम ग्राम सोनापार, किरतापुर और रेहरा में लगभग ढाई बीघा जमीन जो पंप के पास सड़क किनारे स्थित थी, जिसकी कीमत करोड़ों में है। पीड़ित का आरोप था कि वर्ष 2000 में उनके भाई परमेश्वर दत्त पंजाब से तीर्थयात्रा पर गए थे जो वहां से लापता हो गए। 13 व 18 फरवरी 2014 को षडयंत्रकारियों ने साजिश कर उन्हें मृत दर्शाते हुए हल्का लेखपालों की मिलीभगत से फर्जी वरासत दर्ज करा ली।

प्रार्थना पत्र के अनुसार दीपक उर्फ पप्पल, ज्ञान प्रकाश को कथित पुत्र तथा विमला देवी को कथित पत्नी दिखाकर जमीन का नामांतरण करा दिया गया। 24 अक्टूबर 2018 को उस जमीन का बैनामा कर करोड़ों रुपये की संपत्ति का हस्तांतरण लोगों के द्वारा कर लिया गया। पीड़ित ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए धोखाधड़ी, फर्जी वरासत और अवैध बैनामा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।

इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसमें शामिल तीन लेखपाल, एक अधिवक्ता, एक पूर्व ग्राम प्रधान, एक जिला पंचायत सदस्य समेत कुल दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। उधर न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक मुकदमा दर्ज न होने पर पीड़ित ने नाराजगी जताई है। थानाध्यक्ष रेहरा बाजार दुर्गेश सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश की प्रति मिली है, प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कराई जाएगी।

