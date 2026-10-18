यूपी में दुर्गा मंदिर के बाहर वीडियो देख रहे 7 लोगों को कार ने रौंदा, तीन की मौत
बलरामपुर में दुर्गा मंदिर के बाहर वीडियो देख रहे 7 लोगों को कार ने रौंद दिया। हादसे में तीन की मौत हो गई है। हादसे में चार घायल हुए हैं। दो की हालत गंभीर होने पर बहराइच रेफर किया गया है। चालक हिरासत में लिया गया।
बलरामपुर, संवाददाता। यूपी के बलरामपुर में देहात क्षेत्र के चरनगहिया-बेलहा गांव में शनिवार रात दुर्गा मंदिर के सामने तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे वीडियो देख रहे ग्रामीणों को रौंद दिया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दो घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बहराइच रेफर किया गया है। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है।
घटना रात करीब 11 बजे की है। बताया जा रहा है कि दुर्गा मंदिर में आरती समाप्त होने के बाद कुछ ग्रामीण सड़क किनारे पर्दा लगाकर वीडियो देख रहे थे। इसी दौरान गौरा चौराहा की ओर जा रही अनियंत्रित कार टेंट का हिस्सा तोड़ते हुए लोगों पर चढ़ गई। अचानक हुए हादसे से मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल घायलों की मदद शुरू की और पुलिस को सूचना दी।
हादसे में पाटेश्वरी प्रसाद उर्फ महता प्रसाद (42), मनोज सिंह (51) और गणेश पांडेय (45) की मौत हो गई। वहीं छेदीराम (50), घोपराम (31), डब्लू (37) और मुकेश तिवारी (30) घायल हो गए। सभी पीड़ित चरनगहिया-बेलहा गांव के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया, जहां से दो को बहराइच रेफर कर दिया गया। घायलों का इलाज किया जा रहा है। मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
चालक हिरासत में, नशे में होने की आशंका
सीओ अभिषेक सिंह ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में शामिल कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। शुरुआती जानकारी में चालक के नशे में होने की आशंका है। इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें