यूपी की इस नगर पालिका परिषद को मिली बड़ी सौगात, विकास को रफ्तार;मिलेंगी ये सुविधाएं

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में आदर्श नगर पालिका परिषद को बड़ी सौगात मिली है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू के प्रयासों से विभिन्न विकास योजनाओं के तहत कुल 3 करोड़ 63 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।

UP News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में नगर के समग्र विकास को नई गति देने की दिशा में आदर्श नगर पालिका परिषद को बड़ी सौगात मिली है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू के प्रयासों से विभिन्न विकास योजनाओं के तहत कुल 3 करोड़ 63 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। इस धनराशि से नगर की लगभग सवा लाख आबादी को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। स्वीकृत योजनाओं के तहत पार्क निर्माण, सड़क निर्माण, नाली व्यवस्था, घाट सुंदरीकरण और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। खास बात यह है कि इन कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे नागरिकों को जलभराव, कीचड़ और गंदगी जैसी समस्याओं से राहत मिल सके।

अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस ने बताया कि उपवन योजना के तहत पार्क निर्माण, विश्राम स्थल, हवन कुंड, सीसी कार्य, घाट सुंदरीकरण, जलनिकासी, बेंच और प्रकाश व्यवस्था व सीसी रोड निर्माण कार्यों को शामिल किया गया है। इसमें उपवन योजना के तहत पूरब टोला वार्ड में शिव मंदिर के पास एक आधुनिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। वहीं बंधन योजना के अंतर्गत भगवतीगंज दक्षिणी वार्ड में धार्मिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत शहर की प्रमुख सड़कों का निर्माण व मरम्मत कार्य भी कराए जाएंगे। नगर में सड़क, नाली व खड़ंजा निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि बरसात में होने वाली समस्याओं में भी कमी आएगी। नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद शहर के विकास में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलेगा साथ ही नागरिकों को स्वच्छ व सुव्यवस्थित वातावरण भी मिल सकेगा।

हरित क्षेत्र और धार्मिक स्थलों का होगा विकास नगर में स्वीकृत योजनाओं के तहत हरित क्षेत्र के विस्तार और धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। उपवन योजना के तहत पूरब टोला वार्ड स्थित शिव मंदिर के पास लगभग 1 करोड़ 42 लाख 66 हजार 924 रुपये की लागत से पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क में हरियाली, बैठने की व्यवस्था, पथ-निर्माण और प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को सैर-सपाटे और विश्राम के लिए बेहतर स्थान मिल सके। वहीं बंधन योजना के अंतर्गत भगवतीगंज दक्षिणी वार्ड स्थित शिव मंदिर परिसर के विकास के लिए 1 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इस योजना के तहत विश्राम स्थल, हवन कुंड, सीसी कार्य, घाट सुंदरीकरण, जल निकासी, बेंच और प्रकाश व्यवस्था विकसित की जाएगी। इन कार्यों के पूरा होने से धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र की सौंदर्यता भी बढ़ेगी। साथ ही, पार्क निर्माण से नगर में हरित क्षेत्र का विस्तार होगा, जो पर्यावरण संतुलन और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित होगा।

सड़क और जलनिकासी सुधार से मिलेगी बड़ी राहत नगर में स्वीकृत 3.63 करोड़ रुपये की योजनाओं में सड़क निर्माण और जलनिकासी व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत चौक से मेजर चौराहा होते हुए काली माई और थाना तक 36 लाख 21 हजार 72 रुपये की लागत से सीसी रोड का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा तुलसीपुर रोड से एमआरएफ तक सड़क निर्माण के लिए 6 लाख 91 हजार 362 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहर में आवागमन को सुगम बनाना और बरसात के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या को कम करना है। वर्षों से नागरिकों को टूटी-फूटी सड़कों, कीचड़ और गंदगी का सामना करना पड़ता रहा है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित होता था। नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि सभी निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इन योजनाओं के लागू होने से शहर की सवा लाख आबादी को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेंगी, जिससे नगर के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी।