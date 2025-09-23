यूपी में पूजा के लिए फूल तोड़ने निकलीं महिलाओं 3 को पिकअप ने रौंदा, मौत से परिजनों में कोहराम

यूपी के बहराइच जिले में सड़क हादसा हो गया है। पूजा के लिए फूल तोड़ने निकलीं 2 महिलाओं समेत तीन को पिकअप ने रौंद दिया। तीनों घायलों को गंभीरावस्था में मेडिकल कालेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने परीक्षण कर तीनों को मृतक घोषित कर दिया।

;उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सुबह-सुबह सड़क हादसा हो गया। यहां बहराइच-बलरामपुर हाईवे के सोहापारा के पास मंगलवार सुबह तेज रफ्तार डग्गामार अनियंत्रित पिकअप ने दो महिलाओं सहित तीन को रौंद डाला। पिकअप हादसे के बाद पेड़ से टकराकर पलट गई। तीनों घायलों को गंभीरावस्था में मेडिकल कालेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने परीक्षण कर तीनों को मृतक घोषित कर दिया। मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है।

दरगाह थाने के अशोखा के मजरे सोहापारा में मंगलवार सुबह लगभग छह बजे इसी गांव निवासी राजेश द्विवेदी (48) पुत्र अशोक द्विवेदी अपने खेत गए थे। खेत देख वह घर आ रहे थे। वही पार्क से फूल तोड़ सोहापारा निवासनी जयंती देवी (48) पत्नी जगदम्बा, बौंड़ी थाने के मुरौव्वा गांव निवासनी संतोष देवी (45) पत्नी राम छबीले शुक्ला घर आ रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार डग्गामार पिकअप ने तीनों को रौंद डाला।

हादसा देख लोग दौड़े, तब तक पिकअप पेड़ से टकराकर पलट गई। चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को आनन फानन में एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने परीक्षण कर तीनों को मृत घोषित कर दिया। जिसके चलते मृतकों के परिजनों में हाहाकार मच गया। मेडिकल कालेज पर भारी भीड़ पहुंच गई।