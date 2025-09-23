UP Bahraich: women out picking flowers for a puja were crushed by a pickup; Three deaths यूपी में पूजा के लिए फूल तोड़ने निकलीं महिलाओं 3 को पिकअप ने रौंदा, मौत से परिजनों में कोहराम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bahraich: women out picking flowers for a puja were crushed by a pickup; Three deaths

यूपी में पूजा के लिए फूल तोड़ने निकलीं महिलाओं 3 को पिकअप ने रौंदा, मौत से परिजनों में कोहराम

यूपी के बहराइच जिले में सड़क हादसा हो गया है। पूजा के लिए फूल तोड़ने निकलीं 2 महिलाओं समेत तीन को पिकअप ने रौंद दिया। तीनों घायलों को गंभीरावस्था में मेडिकल कालेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने परीक्षण कर तीनों को मृतक घोषित कर दिया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 09:47 AM
share Share
Follow Us on
यूपी में पूजा के लिए फूल तोड़ने निकलीं महिलाओं 3 को पिकअप ने रौंदा, मौत से परिजनों में कोहराम

;उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सुबह-सुबह सड़क हादसा हो गया। यहां बहराइच-बलरामपुर हाईवे के सोहापारा के पास मंगलवार सुबह तेज रफ्तार डग्गामार अनियंत्रित पिकअप ने दो महिलाओं सहित तीन को रौंद डाला। पिकअप हादसे के बाद पेड़ से टकराकर पलट गई। तीनों घायलों को गंभीरावस्था में मेडिकल कालेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने परीक्षण कर तीनों को मृतक घोषित कर दिया। मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है।

दरगाह थाने के अशोखा के मजरे सोहापारा में मंगलवार सुबह लगभग छह बजे इसी गांव निवासी राजेश द्विवेदी (48) पुत्र अशोक द्विवेदी अपने खेत गए थे। खेत देख वह घर आ रहे थे। वही पार्क से फूल तोड़ सोहापारा निवासनी जयंती देवी (48) पत्नी जगदम्बा, बौंड़ी थाने के मुरौव्वा गांव निवासनी संतोष देवी (45) पत्नी राम छबीले शुक्ला घर आ रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार डग्गामार पिकअप ने तीनों को रौंद डाला।

ये भी पढ़ें:अयोध्या को फिर मिलेगी 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगातें, योगी करेंगे शिलान्यास
ये भी पढ़ें:गोवर्धन, बरसाना, गोकुल की राह होगी आसान, मथुरा में बनेंगे नए मार्ग और हाईवे

हादसा देख लोग दौड़े, तब तक पिकअप पेड़ से टकराकर पलट गई। चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को आनन फानन में एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने परीक्षण कर तीनों को मृत घोषित कर दिया। जिसके चलते मृतकों के परिजनों में हाहाकार मच गया। मेडिकल कालेज पर भारी भीड़ पहुंच गई।

सड़क दुर्घटना में महिला की मौत, बेटा घायल

वहीं गोंडा में थाना क्षेत्र के पकवानगांव के पास एक सड़क हादसे में माँ-बेटे की मोटरसाइकिल को दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में माँ की मौत हो गई जबकि बेटा घायल हो गया।जानकारी के अनुसार, राजेन्द्र दूबे पुत्र रामजागे दूबे निवासी रामदीन पुरवा, चीरे बसना, आजाद नगर अपनी माँ आरती ( 55) के साथ मोटरसाइकिल से बाराही माता मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बाइक, जिसे टहलू निवासी आदमपुर थाना उमरीबेगमगंज चला रहा था ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में राजेन्द्र दूबे और उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए सीएचसी बेलसर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने आरती को मृत घोषित कर दिया।

Up News UP News Today Road Accident News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |