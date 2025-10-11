भेड़िए ने दो महिलाओं के हाथ चबाए, 6 साल की मासूम को खेत में खींचा, फाड़ा पेट

यूपी के बहराइच में भेड़िया आए दिन किसी न किसी को निशाना बना रहा है। मंझारा तौकली में भेड़िए ने जहां दो महिलाओं का हाथ चबा लिया वहीं कैसरगंज इलाके में भेड़िए ने छह वर्षीय बच्ची पर हमला कर उसका पेट फाड़ दिया। उसके हाथ में भी गहरे जख्म हैं।

शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे कैसरगंज के गोड़िया नंबर तीन निवासी गंगाराम की छह वर्षीय बेटी नेहा घर के बाहर खेल रही थी उसी बीच भेड़िया बच्ची को दबोचकर गन्ने की ओर भाग गया। बेटी की चीख सुनकर लोगों ने भेड़िया का पीछा किया तब जाकर वह बेटी को छोड़कर भाग निकला। ग्रामीण खून से लथपथ बेटी को इलाज के लिए नजदीकी सीएचसी कैसरगंज ले गए। बच्चे के एक हाथ में गम्भीर जख्म हैं और पेट फट गया है। उसकी हालत गम्भीर है।

कैसरगंज वन रेंज के मंझारा तौकली में ग्रामीणों की पहरेदारी के बीच खूंखार भेड़िया गुरुवार रात लगभग 9:30 बजे भरगपुरवा गांव में राम सबल के घर में घुसा। भेड़िया ने घर के बरामदे में भोजन कर पानी पी रही अफती (60) पत्नी राम सबल को खींचने की कोशिश की। हमले पर अफती ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों व ग्रामीणों ने घेराबंदी करके भगाया।

चलती बाइक पर बाघ का हमला, तीन लोग घायल कतर्नियाघाट रेंज अंतर्गत बिछिया-गिरिजापुरी मार्ग बुधवार को सुबह को सुबह 9 बजे बर्दिया गांव निवासी गुलाम हाफ़िज़ पुत्र तारा अली अपनी मां और भतीजी को इलाज के लिए बाइक से चफरिया एक निजी चिकित्सक के यहां ले जा रहे थे। इस दौरान बिछिया से पांच सौ मीटर दूर जंगल से निकलकर बाघ अचानक सड़क पर आ गया जिसने सफीकुन (60) पत्नी तारा अली व उनकी पोती खतीजा (10) पुत्री सद्दाम पर हमला कर दिया। युवक ने बाइक रोक कर शोर मचाना शुरू किया। इस बीच अन्य राहगीर निकल पड़े जिससे बाघ ने दादी और पोती को घायल कर दिया।

इस दौरान बाइक से बिछिया की ओर जा रहे एसबीआई बैंक कर्मचारी रामू (55) की मोटरसाइकिल पर बाघ ने हमला कर दिया जिससे वह भी बुरी तरह घायल हो गए। महिला और बच्ची के पैर और सिर में गहरा जख्म है जिनका प्राथमिक उपचार पीएचसी सुजौली में हुआ है जिसके बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें सीएचसी मिहीपुरवा के लिए रेफर कर दिया गया। महिला और बच्ची को एम्बुलेंस की सहायता हेल्पलाइन नंबर पर बात करने पर भी नही मिली जिसके बाद उन्हें निजी वाहन से सीएचसी ले जाया गया।