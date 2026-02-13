दादी संग सो रहे बच्चे का सिर जंगली जानवर ने नोंचा, गंभीर हालत में मासूम लखनऊ रेफर

यूपी के बहराइच में रुपईडीहा वन रेंज के बसंतपुर उदल के मजरे रामनगर गांव में गुरूवार की देर रात टीन शेड मकान के खुले आंगन में दादी के पास सो रहे बालक के सिर पर किसी वन्यजीव ने सिर पर हमला किया। जिसके चलते मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया।

यूपी के बहराइच में रुपईडीहा वन रेंज के बसंतपुर उदल के मजरे रामनगर गांव में गुरूवार की देर रात टीन शेड मकान के खुले आंगन में दादी के पास सो रहे बालक के सिर पर किसी वन्यजीव ने सिर पर हमला किया। जिसके चलते मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। दादी के शोर पर वन्यजीव भाग गया। घायल को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज, फिर लखनऊ रेफर कर दिया गया। गांव में दहशत है। सूचना पर पहुंची वन महकमे की टीम काम्बिंग कर रही है।

रूपईडीहा थाने के बसंतपुर उदल रामनगर गांव निवासी श्याम उर्फ रघुनंदन मिश्रा (6) पुत्र अजय कुमार मिश्रा गुरूवार रात लगभग तीन बजे अपनी दादी के साथ घर के टीन शेड स्थित आंगन में चारपाई पर सोया हुआ था। इसी दौरान आंगन में घुसे बड़े वन्यजीव ने बालक की सिर पर नुकीले पंजे से हमला कर खींचा। तो सिर का ऊपरी हिस्सा खिंचा चला गया। बालक की घुटी चीख से दादी की नींद खुल गई। उनके शोर पर हिंसक वन्यजीव और आसपास के भाग लिया।

आधी रात में हुई इस घटना पर आसपास के ग्रामीण लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। गंभीरावस्था में मासूम को बाबागंज सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची वन व पुलिस महकमे की टीम ने वन्यजीव की तलाश में कांबिंग शुरू कर दी है। उधर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने बालक की हालत काफी गंभीर बनी हुई देख लखनऊ केजीएएमयू रेफर कर दिया है।

मधुमक्खियों के हमले में आधा दर्जन जख्मी बहराइच में ही इससे पहले अक्रामक हुई मधुमक्खियों के झुंड ने महाराजगांव में हमला कर आधा दर्जन से अधिक लोगों को छेद डाला। एक युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई देख उसे तत्काल मेडिकल कालेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। दरगाह थाने के महाराजगांव में बुधवार शाम अधिकांश लोग खेती किसानी, मवेशियों को चारा पानी की दिनचर्या में लगे थे। इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। एक युवक अनिल कुमार (30) पुत्र हरिश्चंद्र को मधुमक्खियों ने काफी छेद डाला।