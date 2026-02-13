Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

दादी संग सो रहे बच्चे का सिर जंगली जानवर ने नोंचा, गंभीर हालत में मासूम लखनऊ रेफर

Feb 13, 2026 01:02 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बहराइच
share Share
Follow Us on

यूपी के बहराइच में रुपईडीहा वन रेंज के बसंतपुर उदल के मजरे रामनगर गांव में गुरूवार की देर रात टीन शेड मकान के खुले आंगन में दादी के पास सो रहे बालक के सिर पर किसी वन्यजीव ने सिर पर हमला किया। जिसके चलते मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया।

दादी संग सो रहे बच्चे का सिर जंगली जानवर ने नोंचा, गंभीर हालत में मासूम लखनऊ रेफर

यूपी के बहराइच में रुपईडीहा वन रेंज के बसंतपुर उदल के मजरे रामनगर गांव में गुरूवार की देर रात टीन शेड मकान के खुले आंगन में दादी के पास सो रहे बालक के सिर पर किसी वन्यजीव ने सिर पर हमला किया। जिसके चलते मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। दादी के शोर पर वन्यजीव भाग गया। घायल को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज, फिर लखनऊ रेफर कर दिया गया। गांव में दहशत है। सूचना पर पहुंची वन महकमे की टीम काम्बिंग कर रही है।

रूपईडीहा थाने के बसंतपुर उदल रामनगर गांव निवासी श्याम उर्फ रघुनंदन मिश्रा (6) पुत्र अजय कुमार मिश्रा गुरूवार रात लगभग तीन बजे अपनी दादी के साथ घर के टीन शेड स्थित आंगन में चारपाई पर सोया हुआ था। इसी दौरान आंगन में घुसे बड़े वन्यजीव ने बालक की सिर पर नुकीले पंजे से हमला कर खींचा। तो सिर का ऊपरी हिस्सा खिंचा चला गया। बालक की घुटी चीख से दादी की नींद खुल गई। उनके शोर पर हिंसक वन्यजीव और आसपास के भाग लिया।

ये भी पढ़ें:अब आप हाउस चलाओगे? गुस्से में हेडफोन फेंका; बीजेपी MLA केतकी सिंह पर भड़के महाना

आधी रात में हुई इस घटना पर आसपास के ग्रामीण लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। गंभीरावस्था में मासूम को बाबागंज सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची वन व पुलिस महकमे की टीम ने वन्यजीव की तलाश में कांबिंग शुरू कर दी है। उधर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने बालक की हालत काफी गंभीर बनी हुई देख लखनऊ केजीएएमयू रेफर कर दिया है।

ये भी पढ़ें:एलडीए वीसी को लेकर जा रही लिफ्ट गिरी, सातवीं मंजिल से आई नीचे; कई अफसर थे सवार

मधुमक्खियों के हमले में आधा दर्जन जख्मी

बहराइच में ही इससे पहले अक्रामक हुई मधुमक्खियों के झुंड ने महाराजगांव में हमला कर आधा दर्जन से अधिक लोगों को छेद डाला। एक युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई देख उसे तत्काल मेडिकल कालेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। दरगाह थाने के महाराजगांव में बुधवार शाम अधिकांश लोग खेती किसानी, मवेशियों को चारा पानी की दिनचर्या में लगे थे। इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। एक युवक अनिल कुमार (30) पुत्र हरिश्चंद्र को मधुमक्खियों ने काफी छेद डाला।

ये भी पढ़ें:बंधक बनाकर रखा, पीटा भी, दामाद पर सास का अब यह आरोप, जीजा संग भागने पर यह बोली

अनिल सहित लगभग छह सात लोगों पर मधुमक्खियों के हमलावर होने पर अन्य लोग भाग लिए। जबकि भागने के दौरान लड़खड़ा कर गिरे अनिल पर मधुमक्खियों के ताबड़तोड़ हमले से उसकी हालत गंभीर हो गई। ग्रामीणों ने आनन फानन में मशालें जलाई। धुआं फैलाया। ताकि मधुमक्खियों से बचाव हो सके। आनन फानन में एंबुलेंस मंगवाकर गंभीर रूप से सूजन का शिकार हुए अनिल को मेडिकल कालेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने तत्काल उसे भर्ती कर प्राथमिक इलाज शुरू किया। हालांकि दूसरे दिन अनिल की हालत में कुछ सुधार हुआ है। अभी मेडिकल कालेज में चिकित्सकों ने भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। भी उसका इलाज चल रहा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Bahraich News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
Hindi NewsUP NewsUP Bahraich Wild Animal Attacked Child Sleeping With Grand Mother Scratched Head
;;
;