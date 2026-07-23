बेटे ने कुल्हाड़ी से गले पर वार कर मां की कर दी हत्या, क्यों मारा का जवाब खोज रही पुलिस
बहराइच में बेटे ने कुल्हाड़ी से गले पर वार कर मां को मार डाला। घटना गुरुवार की तड़के हुई। आरोपी पकड़ा गया है। घटना विश्वेश्वरगंज थाना क्षेत्र के पुरैना बाजार की है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
यूपी में बहराइच जिले के विशेश्वरगंज थाने के पुरैना गांव में में गुरुवार सुबह करीब सात बजे एक बार फिर रिश्तों का कत्ल करने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक युवक ने अपनी मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कातिल बेटे को हिरासत में लिया है। हत्या करने की वजह की तलाश की जा रही है। उससे पूछताछ जारी है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार विशेश्वरगंज थाने के पुरैना गांव निवासी छैलू पुत्र भगवानदीन ने अपनी मां कन्या देवी (52) पर गुरुवार सुबह कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर नृशंस हत्या कर दी। जब तक लोग चीख पुकार पर दौड़े तब तक हत्या कर हमलावर मौके से फरार हो चुका था। हालांकि मृतका के तीन बेटे संजय, राजू और छैलू बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में हत्या का आरोप बेटे छैलू पर लगा है। हालांकि हत्या के पीछे के कारणों का अभी तक आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। पता लगाया जा रहा है कि हत्या छैलू ने ही की है या नहीं। साथ ही हत्या क्यों की गई है इसके कारणों की भी जांच की जा रही है।
सुबह घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष संदीप कुमार दूवे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटनास्थल को सुरक्षित कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। फोरेंसिक टीम ने भी हत्या स्थल से सबूत जमा कर लिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी मृतक का बेटा है। हालांकि महिला के दो और बेटे हैं। फिलहाल पकड़े गए बेटे से पूछताछ की जा रही है। वहीं, पड़ोसियों से भी मामले में जानकारी ली गई है। महिला के अपने बेटों से रिश्ते कैसे थे इसका भी पता लगाया जा रहा है। संभावना है कि महिला की अपने बेटे से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा जिसके बाद आरोपी ने अपनी मां का कत्ल कर दिया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें