सीरियल रेपिस्ट को चौथी बार उम्रकैद की सजा, वारदात करने को साइकिल से उठाता था बच्चियां

संक्षेप: यूपी के बहराइच में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्याधीश पाक्सो एक्ट अरविंद कुमार गौतम ने साइको सीरियल रेपिस्ट अविनाश पांडे उर्फ सिंपल को दलित बच्ची के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीरियल रेपिस्ट पर यह चौथा मामला है।

यूपी के बहराइच में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्याधीश पाक्सो एक्ट अरविंद कुमार गौतम ने साइको सीरियल रेपिस्ट अविनाश पांडे उर्फ सिंपल को दलित बच्ची के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीरियल रेपिस्ट पर यह चौथा मामला है, जिसमें उम्रकैद हुई है। एक सजा में उसे जीवन के अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहना होगा। दो लाख 40 हजार जुर्माना भी लगा है। इस मामले में तीन जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई थी। इस हिसाब से पांच महीने 14 दिन में सजा मिल गई।

अविनाश पांडे ने यह वारदात 2 जुलाई 2025 की रात 3 बजे की थी। पांच वर्षीय दलित बच्ची घर के अंदर मां के पास सो रही थी। तब अविनाश उसे उठा ले गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बच्ची को उसी दिन बरामद कर लिया था। मामला कोर्ट पहुंचा। तेज पैरवी से कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी को दो धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सीरियल रेपिस्ट की गिरफ्तारी विवेचना कर रही तत्कालीन सीओ हर्षिता त्रिपाठी ने पीड़ित बच्चियों के बताए गए अपराधी के हुलिया के आधार पर स्कैच बनवाकर शिनाख्त कराई थी। उसी आधार पर आरोपी पकड़ा गया था। उसने गुनाह कबूला था। अब चारों मामलो में उम्र कैद हुई है। दोषसिद्ध अपराधी पर जुर्माना ही 7.80 लाख हो गया है। इससे पूर्व सिंपल को पहले व दूसरे मामले में इसी वर्ष 24 व 29 सितंबर को और तीसरे मामले में आठ अक्तूबर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

जिले का पहला आरोपी जिसे चार बार उम्रकैद सुजौली थाना क्षेत्र में बच्चियों को निशाना बनाकर रेप कर रहा साइकोरेपिस्ट अविनाश पाण्डे उर्फ सिंपल जिले में पहला सीरियल दुष्कर्मी है जिसे चार बार उम्र कैद हो चुकी है। चारों बच्चियों के रेप के मामले हैं। सभी सुजौली थाना क्षेत्र में वारदात कर रहा था। अदालत ने दो मामलों में इसे अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रखने की सजा सुना चुकी है।

साइको रेपिस्ट थाना सुजौली क्षेत्र में ताबड़तोड़ वारदात कर रहा था। एक महीने के भीतर ही उसने चार बच्चियों को हवस का शिकार बनाया। इससे इलाके में दहशत मच गई थी। हैरानी बाली बात यह भी है कि साइको सीरियल रेपिस्ट बच्चियों को अगवा करके साइकिल पर बैठाकर ले जाता था। दुष्कर्म के बाद उनका वीडियो भी बनाता था। 15 जून, 25 जून, 28 जून को नाबालिग लड़कियां गायब हो रही थीं। और उसी दिन शाम तक बरामद भी हो जा रहीं थीं। सभी बच्चियां 5 से 8 साल के बीच की थी इसलिए बहुत कुछ बता नहीं पा रही थीं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी मिहीपुरवा हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में पांच टीमों का गठन किया जिसमें स्वॉट/सर्विलांस की टीम भी सम्मिलित थी।

संवेदनशीलता के साथ बच्चियों से बात की जिससे पता चला कि जो व्यक्ति उन्हें ले जाता है। उसका हुलिया सभी लड़कियों ने एक समान बताया। मुखबिर की सूचना पर सीताराम पुलिया के पास नहर पट्टी ग्राम बाजपुर बनकटी थाना सुजौली जनपद बहराइच से अभियुक्त अविनाश पाण्डेय को हुलिया के आधार पर पूछताछ के लिए रोका गया। वह पुलिस को देखते ही भागने लगा पुलिस ने तत्काल उसे आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार किया। उसने सभी घटनाओं को कारित किया जाना स्वीकार किया। उसके फोन से इन बच्चियों की अश्लील फोटो एवं वीडियो भी पुलिस को प्राप्त हुई।

पॉक्सो के मामले में भी आजीवन कारावास इस मामले की प्रारम्भिक विवेचना एसएसआई शैलेन्द्र कुमार सोनकर ने की। जब इसमे दलित उत्पीड़न अधिनियम की धाराओं की बढ़ोतरी की गई। तब इस मामले की विवेचना सीओ मिहींपुरवा हर्षिता तिवारी ने की। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत कुमार सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह के अनुसार इसमें खास बात यह रही कि इसमे पाक्सो मे भी और दलित उत्पीड़न अधिनियम में भी आजीवन कारावास की सजा मिली है। यह पहला दुर्दात अपराधी है जिसे चार मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिली है।

पूर्व में हुईं उम्रकैद की तीन सजाएं - 24.09.2025 को 20 कार्य दिवस में आजीवन कारावास

- 29.09.2025 को 22 कार्य दिवस में आजीवन कारावास

- 08.10.2025 को 26 कार्य दिवस में आजीवन कारावास

यह थी घटना जिसमें चौथी सजा वादिनी मुकदमा द्वारा थाना सुजौली पुलिस को सूचना दी गयी कि 02 जुलाई 2025 की रात्रि वादिनी अपनों बच्चों के साथ मकान के अंदर आंगन में सो रही थी। रात करीब 03.30 बजे वादिनी की नींद खुली तो देखा कि वादिनी की सबसे छोटी बच्ची बिस्तर पर नहीं है। काफी तलाश की गयी परन्तु कुछ पता नहीं चल सका। तीन जुलाई को तहरीर के आधार पर थाना सुजौली में अपराध पंजीकृत किया गया।

मची थी इलाके में दहशत साइको रेपिस्ट थाना सुजौली क्षेत्र में ताबड़तोड़ वारदात कर रहा था। एक महीने के भीतर ही उसने चार बच्चियों को हवस का शिकार बनाया। इससे इलाके में दहशत मच गई थी। साइको सीरियल रेपिस्ट अविनाश पांडे उर्फ सिंपल मासूम बेटियों के अपहरण की वारदातों से इलाके में दहशत पैदा कर चुका था। तब इसकी गिरफ्तारी में नाकामियों को पुलिस महकमा हलकान था। दो बेटियों को तो बरामदगी के बाद अस्पताल में इलाज को भर्ती कराना पड़ा था। पुलिस ने जिस रफ्तार से इस मामले में विवेचना की। कोर्ट में भी उसी तेज अंदाज में सुनवाई होकर फैसले आए। सीरियल साइको रेपिस्ट पर चार बेटियों के अपहरण व रेप के मामले दर्ज हुए। जिनमे दो दलित बेटियां थी।