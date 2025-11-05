Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Bahraich Road Accident Trailer hit Bike four dead including one year old child Driver ran away
ट्रेलर ने बाइक में मारी टक्कर, भीषण हादसे में एक साल के बच्चे समेत चार की मौत

संक्षेप: यूपी में बुधवार की सुबह हुए भीषण हादसे में चार की मौत हो गई। हादसा बहराइच में हुआ। एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही एक बच्चे समेत चार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चारों मृतक बाइक सवार थे। वहीं, ट्रेलर का चालक मौके से फरार हो गया है।

Wed, 5 Nov 2025 10:38 AMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, बहराइच
यूपी में बहराइच जिले के फखरपुर थाने के लखनऊ- बहराइच हाईवे पर स्थित मदन कोठी चौराहा के पास नारायनपुर पकड़िया के बीच में लखनऊ की तरफ से गिट्टी लदी आ रही अनियंत्रित ट्राला ने बहराइच की तरफ से आर रहे बाइक सवारों को कुचल दिया। घटनास्थल पर ही एक बच्चे व महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, ट्रेलर का चालक मौके से फरार हो गया है। हादसा बुधवार सुबह हुआ। हादसे में मृतकों की शिनाख्त करवाई जा रही है।

पुलिस का कहना है कि मृतकों की पहचान कर परिजनों को सूचित किया जाएगा। चालक की तलाश भी शुरू कर दी गई है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार फखरपुर थाने के बहराइच लखनऊ हाईवे के मदन कोठी के पास यह हादसा बुधवार सुबह समय करीब सवा छह बजे हुआ। दर असल लखनऊ की तरफ से आ रही गिट्टी भरी टेलर ने कोहरे की ड्राइवर का नियंत्रण खो जाने की वजह से मदन कोठी चौराहे के पास अनियंत्रित होकर खाई में चली गई। जिसमें बगल से गुजर रही बाइक जिस पर चार लोग सवार थे। जिसमें एक बच्चा उम्र करीब 01 वर्ष, एक महिला, दो पुरुष नाम पता अज्ञात है। रामगांव थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। सभी दब गए। चारों लोंगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर के नीचे से शवों को निकालकर कब्जे में ले लिया। बाइक खैरीघाट थाने के ललुही गांव निवासी विजय कुमार सिंह पुत्र रामकुमार के नाम से है। बाइक सवार के पास मिले जिनके मोबाइल नंबल पर संपर्क किया जा रहा है। फोन रिसीव नहीं हो रहा है। टेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। मृतकों के नाम पता की जानकारी की जा रही है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भिजवाया गया है।

वहीं, ट्रेलर चालक फिलहाल फरार है। पुलिस का कहना है कि शवों के पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। साथ ही ट्रेलर चालक की दबिश के लिए टीमें भी लगाई जाएंगी।

