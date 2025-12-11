Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Bahraich ramgopal Murder Case 10 Accused Court verdict on punishment today
रामगोपाल हत्याकांड में 10 दोषी करार, बहराइच बवाल पर आज कोर्ट सुनाएगी सजा

यूपी में बहराइच जिले के महाराजगंज कस्बे में हुए बवाल में एक युवक की मौत पर दोषसिद्ध करार दिए गए 10 लोगों की सजा पर आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तीन आरोपियों को संदेह के आधार पर बरी किए जाने, दस आरोपियों पर दोषसिद्ध हो चुका है। फैसला सुरक्षित है।

Dec 11, 2025 12:51 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बहराइच
यूपी में बहराइच जिले के महाराजगंज कस्बे में हुए बवाल में एक युवक की मौत पर दोषसिद्ध करार दिए गए 10 लोगों की सजा पर आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। फैसले के मद्देनजर पुलिस महकमे ने कोर्ट परिसर, जिले व विशेषकर महाराजगंज व आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए है। कोर्ट परिसर में काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।

हरदी थाने के महाराजगंज में 13 अक्तूबर 2024 को प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर के दौरान हिंसा व रामगांव थाने के रेहुवा मंसूर गांव निवासी राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या के बाद लगभग एक सप्ताह तक बवाल वला था। बवाल के मद्देनजर तत्कालीन सीओ महसी रूपेन्द्र गौड़, एएसपी ग्रामीण डा. पवित्र मोहन त्रिपाठी को हटाया गया था। स्थित सामान्य होने के बाद एसपी वृंदा शुक्ला का भी तबादला किया गया था। 13 अक्तूबर की रात हरदी थाने के अब्दुल हमीद सहित 13 आरोपियों को नामजद कर दंगा, हत्या सहित विभिन्न संज्ञेय धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

सुहागरात के सातवें दिन दुल्हन ने दूल्हे संग कर दिया कांड, सास भी किराए की निकली

मंगलवार को अदालत ने युवक की हत्या के मामले में 10 आरोपियों को दोषसिद्ध घोषित किया है। एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि तेज पैरवी के चलते कोर्ट में 4 मार्च से साक्ष्य शुरू होकर 26 नवम्बर को पूर्ण हो गए। तीन आरोपियों को संदेह के आधार पर बरी किए जाने, दस आरोपियों पर दोषसिद्ध हो चुका है। फैसला सुरक्षित है।

इस बवाल से जुड़े 12 अन्य मामले भी थानों में दर्ज

इस केस के अलावा दंगे से प्रभावित 10 एफआईआर हरदी थाने व दो मामले रामगांव थाने में दर्ज किए गए थे। तत्कालीन एसएचओ सुरेश कुमार वर्मा को हटाकर कमल शंकर चतुर्वेदी को हरदी थानाध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती दंगा पर नियंत्रण व आरोपियों की गिरफ्तारी की थी।

पत्नी बोली, फांसी से मिलेगा सुकून

मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने कहा कि मेरे कि मेरे पति की हत्या करीब डेढ़ साल होने को है। सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया था लेकिन चीनी मिल में मिली डेली बेसिस की नौकरी मिली है। रोली मिश्रा ने बताया कि सरकारी नौकरी के नाम पर जो प्राइवेट नौकरी चीनी मिल में मिली है उसमें भी ठीक से सेलरी नहीं मिलती है। यहां नानपारा चीनी मिल में आठ हजार रुपए महीने की नौकरी पर रखा गया है। उसमें भी पूरा वेतन नहीं मिलता पैसा काट लिया जाता है। मेरे पति के हत्यारों फांसी की सजा हो तो सुकून मिलेगा।

