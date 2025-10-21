Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Bahraich: Preparations were made for wife last rites, husband also hanged himself
पत्नी के अंतिम संस्कार की थी तैयारी, पति भी फांसी के फंदे पर झूल गया

पत्नी के अंतिम संस्कार की थी तैयारी, पति भी फांसी के फंदे पर झूल गया

संक्षेप: यूपी के बहराइच में पति-पत्नी के झगड़े में दोनों की जान चली गई। सोमवार को नाराज पत्नी फांसी पर झूल गई। मंगलवार को जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी इस बीच पति भी फांसी पर झूल गया।

Tue, 21 Oct 2025 02:04 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बहराइच में नवाबगंज था क्षेत्र के कस्बे में पति-पत्नी के झगड़े में दोनों की जान चली गई। सोमवार को नाराज पत्नी फांसी पर झूल गई। मंगलवार को जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी इस बीच पति भी फांसी पर झूल गया। दोनों की मौत की भनक पुलिस को नहीं लगी। अंतिम संस्कार को गए शमशान से किसी ने पुलिस को सूचना दी। तब तक पत्नी को गांव वाले आग दे चुके थे। पति का शव पुलिस उठाकर पोस्टमार्टम को ले गई है।

घटना नवाबगंज कस्बे के कानी बगिया मोहल्ले की है यहां के निवासी मुकेश(32) व उसकी पत्नी रेखा (28) के बीच में किसी बात को लेकर सोमवार को लड़ाई हुई थी। रेखा दोपहर तीन बजे फांसी पर झूल गई। मायके वालों को सूचना दी गई तो उन्होंने आने की बात कही और इस बीच रात हो गई। कस्बे के इस संगीन मामले की भनक पुलिस को नहीं हुई। बताया जा रहा है कि रेखा के घरवाले सोमवार की शाम पयागपुर से पहुंचे तो मुकेश से उनकी मारपीट हो गई। जमीन और जेवरात के बंटवारे को लेकर रात भर हंगामा रहा।

पुलिस ने तब तक शव पोस्टमार्टम को नहीं भेजा। मंगलवार की सुबह जब लोग रेखा को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को तैयार हो रहे थे इस बीच पति मुकेश भी फांसी पर झूल गया। मोहल्लेवालों ने आननफानन में उसका भी शव शमशान पर ले जाने को तैयार कर दिया और ले भी गए। पहले पत्नी की चिता में आग लगाई। इस बीच पुलिस पहुंचे तो मुकेश के अंतिम संस्कार को रुकवा दिया और शमशान से शव उठा लाई। पोस्टमार्टम को भेजा गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
