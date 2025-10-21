पत्नी के अंतिम संस्कार की थी तैयारी, पति भी फांसी के फंदे पर झूल गया

संक्षेप: यूपी के बहराइच में पति-पत्नी के झगड़े में दोनों की जान चली गई। सोमवार को नाराज पत्नी फांसी पर झूल गई। मंगलवार को जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी इस बीच पति भी फांसी पर झूल गया।

यूपी के बहराइच में नवाबगंज था क्षेत्र के कस्बे में पति-पत्नी के झगड़े में दोनों की जान चली गई। सोमवार को नाराज पत्नी फांसी पर झूल गई। मंगलवार को जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी इस बीच पति भी फांसी पर झूल गया। दोनों की मौत की भनक पुलिस को नहीं लगी। अंतिम संस्कार को गए शमशान से किसी ने पुलिस को सूचना दी। तब तक पत्नी को गांव वाले आग दे चुके थे। पति का शव पुलिस उठाकर पोस्टमार्टम को ले गई है।

घटना नवाबगंज कस्बे के कानी बगिया मोहल्ले की है यहां के निवासी मुकेश(32) व उसकी पत्नी रेखा (28) के बीच में किसी बात को लेकर सोमवार को लड़ाई हुई थी। रेखा दोपहर तीन बजे फांसी पर झूल गई। मायके वालों को सूचना दी गई तो उन्होंने आने की बात कही और इस बीच रात हो गई। कस्बे के इस संगीन मामले की भनक पुलिस को नहीं हुई। बताया जा रहा है कि रेखा के घरवाले सोमवार की शाम पयागपुर से पहुंचे तो मुकेश से उनकी मारपीट हो गई। जमीन और जेवरात के बंटवारे को लेकर रात भर हंगामा रहा।