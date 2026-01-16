यूपी के इस जिले में एसपी ने डिपार्टमेंट में मचा दिया हड़कंप, कई थानेदार-दारोगा बदले, 3 सस्पेंड
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एसपी ने डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा दिया। शिथिलता बरतने पर मटेरा थानाध्यक्ष, दरोगा, सिपाही अवधेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। देहात कोतवाली की रायपुर राजा पुलिस चौकी प्रभारी हरिकेश सिंह को मटेरा थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।
यूपी के बहराइच जिले में एसपी रामनयन सिंह के ऐक्शन से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा गया है। एसपी ने कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए कर्तव्य परायणता में शिथिलता बरतने पर तत्काल प्रभाव से मटेरा थानाध्यक्ष सुरेन्द्र प्रताप बौद्ध, दरोगा विशाल जायसवाल, सिपाही अवधेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। देहात कोतवाली की रायपुर राजा पुलिस चौकी प्रभारी हरिकेश सिंह को मटेरा थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी रामनयन सिंह के कड़े तेवर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
एसपी रामनयन सिंह ने जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में तबादले किए हैं। आदेश के तहत उप निरीक्षक पूर्णेश नारायण पांडे को प्रभारी चौकी कस्बा नानपारा से हटाकर चौकी रायपुर राजा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, कामेश्वर राय को चौकी दरगाह शरीफ से चौकी कस्बा नानपारा भेजा गया है।
इसके अलावा अभय पांडे को थाना हरदी से थाना विशेश्वरगंज, विजय कुमार गुप्ता को कोतवाली नगर से थाना मटेरा, रौशनी वर्मा को थाना हुजूरपुर से थाना रामगांव स्थानांतरित किया गया है। रवि यादव को यातायात सर्किल नगर से यातायात नानपारा तथा रौशन सिंह को थाना जरवल रोड से फील्ड यूनिट शाखा में भेजा गया है।
41 महिला एवं पुरुष आरक्षियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव
इसके साथ ही एसपी रामनयन सिंह ने 41 महिला एवं पुरुष आरक्षियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया है। पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों व कर्मचारियों को शीघ्र अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।