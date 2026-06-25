चोरी की प्लानिंग कर रहे बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, यूपी पुलिस से मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार
बहराइच में चोरी की प्लानिंग कर रहे बदमाशों का हाफ एनकाउंटर कर पुसिस ने एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दो आरोपी भाग निकले। हिस्ट्रीशीटर पर 25 हजार का ईनाम घोषित है।
यूपी के बहराइच में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों की बौंडी में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर के पैर में गोली मार उसे पकड़ लिया। हिस्ट्रीशीटर पर 25 हजार का इनाम घोषित है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चोरी की योजना बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने टिप मिलने पर उन्हें घेरा और बदमाशों संग मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान दो आरोपी फरार भी हो गए।
बहराइच के थाना बौंडी क्षेत्र में क्राइम ब्रांच स्वाट टीम और बौंडी पुलिस ने चोरी की योजना बनाते बदमाशों से मुठभेड़ कर 25 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि उसके दो साथी भाग निकले। पुलिस उन पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़कर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर स्वाट टीम व थानाध्यक्ष बौंडी को मुखबिर से सूचना मिली कि खैरा बाजार से आगे कुदई मार्ग पर बदमाश चोरी की फिराक में हैं। पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवार तीन संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में असलम पुत्र नदीम निवासी सारी मेहराबाद थाना रामगांव के बाएं पैर में गोली लगी। उसके साथी फिरोज समेत दो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
घायल असलम की तलाशी से 16 हजार नगद, दो जोड़ी सफेद धातु की पायल, आठ बिछिया, एक देसी तमंचा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। असलम थाना रामगांव का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ जनपद के कई थानों में चोरी, लूट सहित दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह थाना फखरपुर के गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित था। लंबे समय से उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। टिप के आधार पर एक बार फिर पुलिस ने कोशिश की और कामयाबी हासिल की। आरोपी इस बार भी चोरी की योजना बना रहा था।
मौके पर एसपी बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव समेत उच्चाधिकारी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर दिशा-निर्देश दिए। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग चल रही है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें