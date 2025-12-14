यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर लुटेरा किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान दूसरा फरार

संक्षेप: यूपी के बहराइच में नानपारा कोतवाली पुलिस की शनिवार आधी रात में हाड़ा बसेहरी के पास बाइक सवार दो लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम लुटेरे की गोली से बाल बाल बची। जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरे के पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

यूपी के बहराइच में नानपारा कोतवाली पुलिस की शनिवार आधी रात में हाड़ा बसेहरी के पास बाइक सवार दो लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम लुटेरे की गोली से बाल बाल बची। जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरे के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जबकि दूसरा लुटेरा फरार हो गया। घायल लुटेरे को नानपारा सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। लुटेरे के पास से लूटी गई बाइक बरामद हुई है।

रूपईडीहा थाने के बाबागंज पुरानी बाजार निवासी मोहम्मद शमीम पुत्र अमीन आठ दिसम्बर सुबह लगभग नौ बजे बाइक से मिहीपुरवा की ओर जा रहे थे। नानपारा कोतवाली के लौकिहा नहर पुल के पास तीन लुटेरों ने उन्हे रोक मारपीट कर बाइक व 51 सौ रूपये लूट कर फरार हो गए थे। पीड़ित पहले मोतीपुर थाने एफआईआर को पहुंचा।नानपारा इलाका होने पर उसे नानपारा कोतवाली भेजा गया। वहां पुलिस ने उसकी तहरीर पर केस दर्ज किया गया था।