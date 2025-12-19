बहराइच में दहशत! गेंहू में पानी लगाने गए युवक पर तेंदुए का हमला, पैर जबड़े में दबोचा

संक्षेप: यूपी के बहराइच में कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज के जंगल से सटे गांव में गुरूवार रात गेंहू की फसल में सिंचाई कर रहे युवक पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने युवक का एक पैर जबड़े में दबोच लिया।

यूपी के बहराइच में कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज के जंगल से सटे गांव में गुरूवार रात गेंहू की फसल में सिंचाई कर रहे युवक पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने युवक का एक पैर जबड़े में दबोच लिया। ग्रामीणों ने हांका लगाकर तेंदुए को खदेड़ा तब जाकर युवक की जान बची। उसे गंभीरावस्था में मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।

मोतीपुर थाने का महाराजसिंह नगर गांव सुजौली रेंज के जंगल से सटा है। गुरूवार शाम इसी गांव निवासी अरूण कुमार यादव (21) पुत्र सुरेश यादव खेत में गुरूवार शाम गेंहू की फसल में पानी से सिंचाई कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार आक्रामक तेंदुए ने छंलाग लगाते हुए उसका एक पैर दबोच खेत में पटक दिया।

युवक ने जान बचाने को संघर्ष करते हुए शोर मचाया। जिस पर लोग लाठी डंडे लेकर शोर मचाते हुए दौड़े तो तेंदुआ यहां से युवक को घायलावस्था में छोड़ कर चला गया। आनन फानन में एंबुलेंस से युवक को मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। तेंदुए के हमले से गांव में दहशत का हाल है।