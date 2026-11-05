पति ने पीट-पीटकर कर दी पत्नी की हत्या, बेहोश होने तक पीटा और फिर...
बहराइच में नशे पर टोकने से गुस्साए पति ने पत्नी को मार डाला। पति ने अपने ही दो मासूमों के सिर से मां का साया छीन लिया। दोनों की सादी पांच वर्ष पूर्व हुई थी। पत्नी ने पति को शराब पीने पर टोका था। इसी से नाराज होकर उसने पत्नी को पीट दिया।
बहराइच, संवाददाता। यूपी के बहराइच में देर रात नशे में धुत होकर घर आए पति ने पत्नी के टोकने पर उसे मार डाला। नशे में वह पत्नी को बेहोश होने तक पीटता रहा। उसके बाद उसे छोड़ दिया। घर वालों को भी डराया। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी धमकाया। जब तक बेहोश पत्नी को अस्पताल ले जाया जाता उसकी मौत हो गई। इस हत्याकांड से परिवार के अन्य सदस्य भी खौफ में आ गए। मां ने अपने हत्यारोपी बेटे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। हत्या का अभियोग दर्ज कर लिया गया है। नशेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार घटना सुजौली थाने के चफरिया गांव की है। यहां की निवासी पूनम पुत्री बृज मोहन की इसी गांव में श्यामू से 2021 में शादी हुई थी। श्यामू से शादी के बाद से ही पूनम को मारपीट कर उत्पीड़न किया जा रहा था। श्यामू को नशे की आदत थी इसी के चलते चलते घर में पति-पत्नी के बीच कलह की स्थिति बनी रहती थी। उसके तीन व डेढ़ वर्ष के दो बच्चे भी है।
बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात लगभग 11 बजे श्यामू नशे में धुत्त होकर घर आया। नशे को लेकर पति पत्नी के बीच तकरार हो गई। श्यामू उसे बेरहमी से पीटता रहा। गाली-गलौज करने लगा। मायके वाले आ गए और उसे इलाज को ले जाने लगे। इस बीच पूनम की मौत हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने तहकीकात की । शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
थानाध्यक्ष राम गोविन्द वर्मा ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मृतका की मां की तहरीर पर श्यामू को नामजद कर दहेज हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को धर दबोचा गया है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बच्चों के सिर से उठा मां का साया
हत्यारोपी की मां का कहना है कि दो मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया और उनका पिता जेल चला गया। अब उन बच्चों का क्या होगा। दादी अपने पोते-पोती को संभाल रही है। महिला ने ही अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उसने अपने बेटे को जेल भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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