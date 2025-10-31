Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bahraich eight people drowned body not found NDRF SDRF many other teams searching
बहराइच में डूबे आठ लोगों का सुराग नहीं, NDRF-SDRF समेत कई टीमें तलाश में लगीं

बहराइच में डूबे आठ लोगों का सुराग नहीं, NDRF-SDRF समेत कई टीमें तलाश में लगीं

संक्षेप: यूपी के बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कतर्नियाघाट के ट्रांस गेरुआ के जंगल में कौड़ियाला नदी में डूबी नाव में लापता हुए आठ लोगों की तलाश के लिए एनडीएफआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं। स्थानीय गोताखोर भी लगे हैं। 50 से अधिक जवान तलाश में लगे हैं।

Fri, 31 Oct 2025 07:22 AMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बहराइच
share Share
Follow Us on

यूपी के बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कतर्नियाघाट के ट्रांस गेरुआ के जंगल में कौड़ियाला नदी में डूबी नाव में लापता हुए आठ लोगों की तलाश के लिए एनडीएफआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं। स्थानीय गोताखोर भी लगे हैं। 50 से अधिक जवान तलाश में लगे हैं। अभी किसी की बरामदगी नहीं हो सकी है। मंडलायुक्त और डीएम एसपी ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य देखा है। अधिकारियों संग बैठक करके जरूरी उपाय किए जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नाव में सवार सभी लोग खैरटिया बाजार लखीमपुर से बाजार करके आ रहे थे। डूबे अधिकतर लोग भरथापुर गांव के निवासी थे। कुछ गिलौला के भी थे जो अपने रिश्तेदार के यहां आए थे। घटना बुधवार की शाम छह बजे के आसपास घटी थी। बचाव कार्य रात होने की वजह से देर में शुरू हो पाया। हालांकि सुबह टीमें बढ़ा दी गईं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा स्थानीय गोताखोरों की 50 सदस्य टीम 16 घंटे से पांच किमी एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहां पूरी टीम रात लोगों को खोजती रही। गिरिजापुरी बैराज से उनकी तलाश हो रही है। ­

ये भी पढ़ें:तांत्रिक के कहने पर मासूम बच्ची की बलि देने पर दंपति समेत 4 को उम्रकैद

एनडीआरएफ समेत कई विभाग की राहत टीमें जुटीं

उच्चाधिकारियों ने परिजनों से कहा कि शासन-प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ है। परिवारों को हर संभव सहायता दी गई। दुर्घटना में लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी, पीएसी, जिला प्रशासन की आपदा राहत टीम गोताखोरों, नागरिकों से वार्ता की है।

कमिश्नर- डीएम कर रहे घटनास्थल पर कैम्प

बहराइच मण्डलायुक्त शशि भूषण, आईजी अमित पाठक, डीएम अक्षय त्रिपाठी, एसपी रामनयन सिंह और ने मौके पर कैम्प कर रेस्क्यू कार्य के संचालन कर रहे हैं। बैठक कर जल्द राहत के लिए खाका तैयार किया है। उसी हिसाब से बचाव कार्य में तेजी आई है।

बची महिला की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

बहराइच। भरथापुर गांव की सोनापति जैसे तैसे बच गईं। वह रात में बदहवास थीं। अचानक उनके सीने में भारीपन की शिकायत हुई। उल्टी व जाड़ा महसूस होने लगा तो लोगों ने अधिकारियों को जानकारी दी। उन्हें सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। सोनापति को उलझन अधिक थी और लगातार वह रो रही थीं। इलाज से उनकी हालत ठीक बताई जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bahraich News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |