बहराइच में डूबे आठ लोगों का सुराग नहीं, NDRF-SDRF समेत कई टीमें तलाश में लगीं

संक्षेप: यूपी के बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कतर्नियाघाट के ट्रांस गेरुआ के जंगल में कौड़ियाला नदी में डूबी नाव में लापता हुए आठ लोगों की तलाश के लिए एनडीएफआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं। स्थानीय गोताखोर भी लगे हैं। 50 से अधिक जवान तलाश में लगे हैं।

यूपी के बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कतर्नियाघाट के ट्रांस गेरुआ के जंगल में कौड़ियाला नदी में डूबी नाव में लापता हुए आठ लोगों की तलाश के लिए एनडीएफआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं। स्थानीय गोताखोर भी लगे हैं। 50 से अधिक जवान तलाश में लगे हैं। अभी किसी की बरामदगी नहीं हो सकी है। मंडलायुक्त और डीएम एसपी ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य देखा है। अधिकारियों संग बैठक करके जरूरी उपाय किए जा रहे हैं।

नाव में सवार सभी लोग खैरटिया बाजार लखीमपुर से बाजार करके आ रहे थे। डूबे अधिकतर लोग भरथापुर गांव के निवासी थे। कुछ गिलौला के भी थे जो अपने रिश्तेदार के यहां आए थे। घटना बुधवार की शाम छह बजे के आसपास घटी थी। बचाव कार्य रात होने की वजह से देर में शुरू हो पाया। हालांकि सुबह टीमें बढ़ा दी गईं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा स्थानीय गोताखोरों की 50 सदस्य टीम 16 घंटे से पांच किमी एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहां पूरी टीम रात लोगों को खोजती रही। गिरिजापुरी बैराज से उनकी तलाश हो रही है। ­

एनडीआरएफ समेत कई विभाग की राहत टीमें जुटीं उच्चाधिकारियों ने परिजनों से कहा कि शासन-प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ है। परिवारों को हर संभव सहायता दी गई। दुर्घटना में लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी, पीएसी, जिला प्रशासन की आपदा राहत टीम गोताखोरों, नागरिकों से वार्ता की है।

कमिश्नर- डीएम कर रहे घटनास्थल पर कैम्प बहराइच मण्डलायुक्त शशि भूषण, आईजी अमित पाठक, डीएम अक्षय त्रिपाठी, एसपी रामनयन सिंह और ने मौके पर कैम्प कर रेस्क्यू कार्य के संचालन कर रहे हैं। बैठक कर जल्द राहत के लिए खाका तैयार किया है। उसी हिसाब से बचाव कार्य में तेजी आई है।