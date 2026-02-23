सरकारी किताबें बेचने के चार आरोपी गिरफ्तार, कबाड़ी के ट्रक से मिलीं किताबें
यूपी के बहराइच में परिषदीय स्कूलों की 13 हजार से अधिक किताबों को कबाड़ी के हवाले किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग के एक चपरासी समेत चार को गिरफ्तार किया गया है। कबाड़ी व ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस दबिश दे रही है।
इस मामले में दो अनुचर पहले ही निलम्बित किए गए है। अनुदेशक, जिला समन्वयक, स्पेशल एजुकेटर की संविदा समाप्त की जा चुकी है। लेखाधिकारी और बीईओ नगर जांच के दायरे में हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई।
रामगांव थानाध्यक्ष गुरूसेन सिंह व पुलिस बल रविवार को शिक्षा विभाग में अनुचर के पद पर तैनात व निलम्बित दरगाह थाने के बख्शीपुरा निवासी आलोक कुमार, नगर कोतवाली के नाजिरपुरा बाईपास निवासी दिलशाद अली,चांदपुरा निवासी अर्जुन, देहात कोतवाली के शिव नगर निवासी शुभाकंर गुप्ता को धर दबोचा गया है। गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।
डीएम को की गई थी शिकायत, तब पकड़ा ट्रक
पुस्तक बिक्री मामले में जिलाधिकारी अक्षय कुमार त्रिपाठी से उनके सीयूजी पर की गई शिकायत के बाद कबाड़ी के हाथों बिक्री की गई परिषदीय विद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2026 - 27 की पुस्तकों से लोड ट्रक को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात जिला समन्वयक आशुतोष सिंह की ओर रामगांव थाने में 17 फरवरी को लाकर कबाड़ी बाला समद ट्रेडर्स व अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। खबर वायरल होने के बार कार्रवाई में तेजी आई।
फरार ठेकेदार व ट्रक चालक की तलाश
परिषदीय विद्यालयों की निशुल्क वितरण को आंवटित पुस्तकों की बिक्री मामले में पुलिस कबाड़ी समद ट्रेडर्स व ट्रक चालक की तलाश कर रही है। रविवार को गिरफ्तार आरोपी उसके मददगार बताए जा रहे है। डीएम की ओर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद अनुचर आलोक कुमार व शफीक अहमद को निलम्बित किया गया था।
आशुतोष कुमार सिंह ने ही महसी इलाके से ट्रक को चेकिंग में पकड़ा था। इस पुस्तक लोड ट्रक को रामगांव थाने के सुपुर्द कर आशुतोष सिंह ने ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। ट्रक मुरादाबाद का बताया जा रहा है। कबाड़ में बिक्री पुस्तकों को ट्रक पर लोड कर उत्तराखंड के काशीपुर ले जाया जा रहा था। थानाध्यक्ष गुरूसेन सिंह ने बताया कि चालक वही से फरार हो गया था। आशुतोष सिंह किसी निजी चालक के माध्यम से ट्रक लाए थे।
