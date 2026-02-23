Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सरकारी किताबें बेचने के चार आरोपी गिरफ्तार, कबाड़ी के ट्रक से मिलीं किताबें

Feb 23, 2026 12:25 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बहराइच
share Share
Follow Us on

यूपी के बहराइच में परिषदीय स्कूलों की 13 हजार से अधिक किताबों को कबाड़ी के हवाले किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग के एक चपरासी समेत चार को गिरफ्तार किया गया है। कबाड़ी व ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस दबिश दे रही है।

सरकारी किताबें बेचने के चार आरोपी गिरफ्तार, कबाड़ी के ट्रक से मिलीं किताबें

यूपी के बहराइच में परिषदीय स्कूलों की 13 हजार से अधिक किताबों को कबाड़ी के हवाले किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग के एक चपरासी समेत चार को गिरफ्तार किया गया है। कबाड़ी व ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस दबिश दे रही है। इस मामले में थाना रामगांव में केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है।

इस मामले में दो अनुचर पहले ही निलम्बित किए गए है। अनुदेशक, जिला समन्वयक, स्पेशल एजुकेटर की संविदा समाप्त की जा चुकी है। लेखाधिकारी और बीईओ नगर जांच के दायरे में हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई।

रामगांव थानाध्यक्ष गुरूसेन सिंह व पुलिस बल रविवार को शिक्षा विभाग में अनुचर के पद पर तैनात व निलम्बित दरगाह थाने के बख्शीपुरा निवासी आलोक कुमार, नगर कोतवाली के नाजिरपुरा बाईपास निवासी दिलशाद अली,चांदपुरा निवासी अर्जुन, देहात कोतवाली के शिव नगर निवासी शुभाकंर गुप्ता को धर दबोचा गया है। गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें:पुलिस गिरफ्तार करती है, तो भी विरोध नहीं करेंगे; बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

डीएम को की गई थी शिकायत, तब पकड़ा ट्रक

पुस्तक बिक्री मामले में जिलाधिकारी अक्षय कुमार त्रिपाठी से उनके सीयूजी पर की गई शिकायत के बाद कबाड़ी के हाथों बिक्री की गई परिषदीय विद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2026 - 27 की पुस्तकों से लोड ट्रक को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात जिला समन्वयक आशुतोष सिंह की ओर रामगांव थाने में 17 फरवरी को लाकर कबाड़ी बाला समद ट्रेडर्स व अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। खबर वायरल होने के बार कार्रवाई में तेजी आई।

ये भी पढ़ें:लखनऊ टू भोपाल सिर्फ 7 घंटे; 5757 करोड़ से बनेगा हाईवे, इन जिलों से गुजरेगा

फरार ठेकेदार व ट्रक चालक की तलाश

परिषदीय विद्यालयों की निशुल्क वितरण को आंवटित पुस्तकों की बिक्री मामले में पुलिस कबाड़ी समद ट्रेडर्स व ट्रक चालक की तलाश कर रही है। रविवार को गिरफ्तार आरोपी उसके मददगार बताए जा रहे है। डीएम की ओर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद अनुचर आलोक कुमार व शफीक अहमद को निलम्बित किया गया था।

ये भी पढ़ें:एलयू में बारादरी को बंद करने के खिलाफ छात्रों का हल्लाबोल, खुले में पढ़ी नमाज

आशुतोष कुमार सिंह ने ही महसी इलाके से ट्रक को चेकिंग में पकड़ा था। इस पुस्तक लोड ट्रक को रामगांव थाने के सुपुर्द कर आशुतोष सिंह ने ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। ट्रक मुरादाबाद का बताया जा रहा है। कबाड़ में बिक्री पुस्तकों को ट्रक पर लोड कर उत्तराखंड के काशीपुर ले जाया जा रहा था। थानाध्यक्ष गुरूसेन सिंह ने बताया कि चालक वही से फरार हो गया था। आशुतोष सिंह किसी निजी चालक के माध्यम से ट्रक लाए थे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Bahraich News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |