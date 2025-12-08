4 साल के तेंदुए ने 10 किलोमीटर तक मचाए रखा था आतंक, पिंजरे में हुआ कैद

संक्षेप: यूपी के बहराइच जिले में 10 किलोमीटर तक आतंक मचाने वाले तेंदुए को पिजड़े में कैद कर लिया।एक ग्रामीण पर हमला किया था। उसके बाद बल्दूपुरवा में बब ई नाले के पास पिंजरा लगाया गया था।

यूपी में बहराइच वन प्रभाग के नानपारा रेंज के शिवपुर इलाके में आतंक मचाए रखने वाले तेंदुया पिंजरे में कैद हो गया। बकरी की शिकार की लालच में पिंजरे के सींखचों के भीतर पहुंच गया। चार साल के नर तेंदुए ने तेंदुए 10 किलोमीटर दायरे में आतंक मचा रखा था। एक ग्रामीण पर हमला किया था। उसके बाद बल्दूपुरवा में बब ई नाले के पास पिंजरा लगाया गया था। कैद तेंदुए को रेंज कार्यालय लाया गया है। उसे शासन की अनुमति पर छोड़ा जाएगा।

खैरीघाट थाने के नानपारा वन रेंज के बल्दूपुरवा, बाजपुरवा, पिपरिया के आसपास एक माह से अधिक समय से तेंदुए की गतिविधियों को देखा जा रहा था। इलाके के तमाम लावारिश कुत्तों का शिकार यह तेंदुआ कर चुका था। यही नही तमाम लावारिस मवेशियों को भी यह शिकार कर भक्षण कर गया था। वन महकमे की टीम काम्बिंग कर पद चिन्हों की तलाश में ही लगी रही। इसी दौरान पांच दिसम्बर को तेंदुए ने जब बल्दूपुरवा निवासी अच्छे लाल (10) पुत्र लल्लू पर हमले की कोशिश की तो वन महकमे के अफसर चौकन्ना हुई। नानपारा रेंजर पियूष गुप्ता ने लगातार टीम के साथ भ्रमण काम्बिंग कर बल्दूपुरवा के बबई नाले के पास पिंजरा लगवाया। दर असल यह इलाका गन्ने की फसल का है। साथ ही बबई नाले का जलस्रोत भी है। वन्यजीव प्राकृतिक प्रवास के तौर पर ऐसे इलाके ही पनाहगाह बनाते है। रविवार रात किसी समय बकरी के शिकार की फिराक में पिंजरे में घुसा तेंदुआ मजबूत लोहे की सलाखों के अंदर कैद हो गया। इसकी रात भर गुर्राहठ की आवाज से लोग सहमे रहे। सुबह खौफ के चलते महिलाओं पुरूषों का खेत की ओर आवाजाही नही हुई। जब तेंदुए के पिंजरे में कैद होने की लोगों को भनक लगी तो राहत की सांस ली गई।

छह महीने से था आतंक, छत पर पहुंच गया था शिवपुर क्षेत्र के बाजपुरवा, पिपरिया, बलछूपुरवा, टेढ़ी गांव में दहशत थी। छह महीने से लोग परेशान थे। कई बार यह देखा भी गया था। कई बार गन्ने के खेत के पास घूमता देखा गया। पिंजरा बल्दूपुरवा के भगहर(नाला) के किनारे पास पिंजरा लगाया गया था। यह पूरा इलाका सरयू के पश्चिम में स्थित है। दोनों ओर विचरण करता था। कभी एकघरा घाट पुल तो कभी टेढ़ी गांव में घूमता हुआ दिखा। ढेढ़ी गांव में यह मकान की छत पर बैठा हुआ था। वन विभाग नानपारा के दरोगा बृजेश कुमार वर्मा ने बताया कि तेंदुआ कहीं भी दिखेगा उसे पकड़ने का काम किया जाएगा। उसे भगाया नहीं जाएगा। पूर्व में एक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया था और चकमा देकर पेड़ से उतरकर जंगलों में चला गया था। इससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई थी। इसी क्रम में वन विभाग की टीम ने सक्रिय होकर क्षेत्र में कई स्थानों पर पिंजरा लगना शुरू किया है।

यहां पकड़े गए तेंदुए 02 तेंदुआ सुजौली रेंज

02 तेंदुआ ककरहा रेंज

01 तेंदुआ,निशानगाड़ा रेंज में

01 मूर्तिहा रेंज

01 बाघ मुर्तिहा रेंज

01 तेंदुआ तेजवापुर क्षेत्र