घर के बाहर खेलते हुए बच्चे पर कुत्ते का हमला, कई जगह नोंचकर किया लहुलुहान

यूपी के बहराइच में कुत्ते ने बच्चे पर हमला करके उसे लहुलुहान कर दिया। सड़क का आवारा कुत्ते ने बच्चे पर हमला करके उसे नोचा। बताया जा रहा है कि रूपईडीहा कस्बे में शुक्रवार देर शाम घर के बाहर खेल रहे एक बालक पर पागल आक्रामक कुत्ते ने हमला कर बालक का चेहरा व शरीर नोंच कर लहुलुहान कर दिया।

कुत्ते का हमला होते ही परिजनों व आसपास के लोगों ने दौड़ कर लाठी डंडे, पथराव कर कुत्ते को खदेड़ा। घायल बालक को चरदा सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर बालक का इलाज किया, और इंजेक्शन लगाया गया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार रूपईडीहा थाने के रूपईडीहा कस्बे निवासी वैभव सोनी (3) पुत्र बब्लू सोनी शुक्रवार देर शाम घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक एक हमलावर कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। जिसके चलते बालक गिर पड़ा। हमलावर पागल कुत्ते ने उसे नोंचना शुरू किया। बालक की चींख पर उसके परिजन व आसपास के लोग डंडे लाठी लेकर दौड़े। कड़ी मशक्कत से कुत्ते को खदेड़ कर जान बचाई।