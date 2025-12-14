Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Baghpat Woman Lekhpal died of heart Attack in Chandigarh Went to watch T-20 Cricket match
टी-20 क्रिकेट मैच देखने गई महिला लेखपाल की चंडीगढ़ में मौत, रात में रुकी दिल की धड़कन

टी-20 क्रिकेट मैच देखने गई महिला लेखपाल की चंडीगढ़ में मौत, रात में रुकी दिल की धड़कन

संक्षेप:

यूपी में बागपत के मंसुरपुर निवासी एक 32 वर्षीय महिला लेखपाल की चंडीगढ़ में हृदयगति रूकने से मौत हो गयी। महिला लेखपाल चंडीगढ़ में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए टी-20 क्रिकेट मैच को देखने के लिए गई थी।

Dec 14, 2025 01:14 pm ISTSrishti Kunj बागपत
यूपी में बागपत के मंसुरपुर निवासी एक 32 वर्षीय महिला लेखपाल की चंडीगढ़ में हृदयगति रूकने से मौत हो गयी। महिला लेखपाल चंडीगढ़ में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए टी-20 क्रिकेट मैच को देखने के लिए गई थी और मैच देखने के बाद रात में अपनी महिला कांस्टेबल मित्र के यहां रुकी थी। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों को इस घटना की जानकारी दी गई। सूचना के बाद चंडीगढ़ पहुंचे परिजनों ने शव गांव लाकर गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया है।

बताया गया कि मंसुरपुर निवासी 32 वर्षीय पूजा पुत्री राजकुमार बड़ौत में लेखपाल के पद पर तैनात है। पूजा भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए टी-20 मैच को देखने के लिए चंडीगढ़ गई थी। जहां, वह अपनी सहेली जो पुलिस में तैनात है उसके कमरे पर रूकी थी। बताया गया कि मैच देखने के बाद रात में उसकी अचानक तबियत बिगड़ गई और उपचार को ले जाने से पहले ही हृदयगति रूकने से उसकी मौत हो गयी। उनकी सहेली ने ही परिजनों को मौत की सूचना दी।

पूजा की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन लेखपाल का शव लेने चंडीगढ़ पहुंचे और शनिवार शाम को उसका गांव मे लाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव के लोगों ने बताया की मृतक लेखपाल दो बहनें और एक भाई है। परिवार में पूजा की मौत के बाद से कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का कहना है कि पूजा बिल्कुल ठीक थी और मैच देखने गई थी। ऐसे में ग्रामीण पीड़ित परिवार को सांत्वना देने में लगे हैं। पुलिस का कहा है कि अंतिम संस्कार हो चुका है। मौत के कारण दिल का दौरा ही बताया गया है।

