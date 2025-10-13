सास ने भाइयों-बेटों संग मिलकर की दामाद की हत्या, शव को फांसी पर लटकाया

यूपी के बागपत में थाना क्षेत्र के जिवाना गुलियान में अपने दामाद के घर रह रही सास ने शनिवार की रात को अपने दो भाईयों और बेटों के साथ मिलकर दामाद की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को आत्महत्या का रुप देने के लिए शव को घर में फांसी के फंदे पर भी लटका दिया।

यूपी के बागपत में थाना क्षेत्र के जिवाना गुलियान में अपने दामाद के घर रह रही सास ने शनिवार की रात को अपने दो भाईयों और बेटों के साथ मिलकर दामाद की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को आत्महत्या का रुप देने के लिए शव को घर में फांसी के फंदे पर भी लटका दिया। मृतक के भाई ने थाने पर सास, साले सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

जिवाना गांव निवासी सोनू सैनी पुत्र मान सिंह उम्र 35 वर्ष गांव में ही मजदूरी का कार्य करता था। उसकी गत 14 वर्ष पहले मुज्जफरनगर के बरला बसेड़ा गांव की सोनिया पुत्री रमेश के साथ शादी हुई थी। उसे तीन बच्चे संध्या, वंश और आर्यन हैं। मृतक की सास सरोज गत 8 महीने से अपने दामाद सोनू के पास गांव जिवाना में उसके घर पर ही रहती थी।

मृतक के भाई मोनू सैनी ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि शनिवार की रात उसके भाई का साला मोनू, आशीष, सास सरोज, पप्पू निवासी जाटन मोहल्ला बिजनोर, लोकेश निवासी जट मुझेड़ा मुज्जफरनगर, बिजेंद्र, सुरेश, निवासी बसेड़ा मुज्जफरनगर सभी ने मिलकर उसके भाई सोनू सैनी की गला दबाकर हत्या कर दी, और उसे आत्महत्या का रुप देने के लिए शव को घर में रस्सी से फांसी पर लटका दिया।

उन्होंने परिवार के लोगों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया। इसके बाद सोनू की पत्नी सोनिया ने बताया कि आरोपी सभी लोग शनिवार की शाम करीब 8:30 बजे उसके पति सोनू को घर से बुलाकर ले गये थे। और रात में करीब 12 बजे उसको मारने के बाद घर लेकर आये। उन्होंने उसे डरा धमका कर चुप कर दिया था। और धमकी दी थी यदि उसने यह बात किसी को बताई तो उसे और बच्चों को भी मार देंगे। वह सोनू का फोन भी अपने साथ लेकर गये हैं। घटना की सूचना पर एएसपी बागपत व सीओ बागपत श्रेष्ठा ठाकुर ने गांव पंहुचकर घटना की जानकारी ली और मृतक की पत्नी के बयान दर्ज किये। पुलिस ने प्राप्त तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी हैं।

जमीनी विवाद में तो नही हुई सोनू की हत्या मृतक सोनू के भाई मोनू ने बताया कि उसके भाई सोनू ने बिजनोर में एक खाली प्लाट लिया था। जिसे उसने अपनी सास सरोज के नाम कराया। उसकी सास उसके पास ही रहती थी वह बीमार हो गयी थी, उसके इलाज में सोनू ने लाखों रूपये खर्च किये। जिससे वह कर्जे में डूब गया। अब सोनू अपनी सास से प्लाट बेचने की कह रहा था वह प्लाट बेचने का विरोध कर रही थी। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि प्लाट के विवाद को लेकर सोनू की हत्या हो सकती है।

सीसीटीवी कैमरों से खुला घटना का राज सोनू के आत्म हत्या करने की घटना उसके परिवार के गले से तले नही उतरी तो उन्होंने उसका मोबाईल मिलाया जो स्विच बंद आया और मोबाईल को तलाश किया गया वह नही मिला। शक होने पर उसके भाई परमानन्द और मोनू ने गांव में घर बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किये जिसमें सोनू को उसकी सास और कई लोग ई-रिक्शा में बैठाकर ले जाते और देर रात दो बाईक पर उसे घर लेकर आते दिखे हैं।