ठंड में नहाने के लिए गर्म पानी देने से पत्नी ने किया मना, पति ने पीट-पीटकर की हत्या

यूपी में बागपत शहर के केतीपुरा मोहल्ले में गुरुवार की सुबह पति ने पत्नी से नहाने के लिए गर्म पानी मांगा, तो पत्नी ने गर्म पानी देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद विवाहिता फांसी के फंदे पर लटकी मिली। सूचना पाकर मृतका के मायके वाले मेरठ के खिवाई से बागपत पहुंचे और विवाहिता की पीटकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उधर ससुराल पक्ष का कहना है कि पति से कहासुनी के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर जान दी है।

शहर के केतीपुरा मोहल्ले के रहने वाले युवक फिरौज की शादी खिवाई निवासी शहरीन के साथ वर्ष 2018 में हुई थी। तभी से फिरौज पत्नी के साथ अपने पैतृक मकान में रह रहा था। बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह युवक राजस्थान जाने की तैयारी में था। उसने सोकर उठने के बाद पत्नी से नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए कहां, तो पत्नी ने ठंडे पानी से नहा लेने की बात करते हुए पानी गर्म करने से इंकार कर दिया। जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। जिसके बाद शहरीन ने फांसी लगा ली।

विवाहिता की मौत की सूचना मिलने के बाद मायके वाले भी बागपत पहुंच गए। उन्होंने पुत्री की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भरा। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कोतवाली प्रभारी डीके त्यागी का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। दंपत्ती के बीच गर्म पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाहिता ने फांसी लगा ली। मृतका के मायके वालों के आरोपों की भी जांच कराई जाएगी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बढ़ेगी कार्रवाई घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और दहेज उत्पीड़न तथा हत्या के आरोपों की हर एंगल से जांच की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में ससुराल पक्ष के बयान संदिग्ध पाए गए हैं, हालांकि पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों पर अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल पुलिस ने घर के अंदर की स्थितियों, फंदे के तरीके और संबंधों में तनाव को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और मायके पक्ष लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।