Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP baghpat Woman beaten to death by husband for denying Hot water to bath
ठंड में नहाने के लिए गर्म पानी देने से पत्नी ने किया मना, पति ने पीट-पीटकर की हत्या

ठंड में नहाने के लिए गर्म पानी देने से पत्नी ने किया मना, पति ने पीट-पीटकर की हत्या

संक्षेप:

यूपी में बागपत शहर के केतीपुरा मोहल्ले में गुरुवार की सुबह पति ने पत्नी से नहाने के लिए गर्म पानी मांगा, तो पत्नी ने गर्म पानी देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद विवाहिता फांसी के फंदे पर लटकी मिली। परिवार ने पीटकर हत्या की बात कही है।

Dec 05, 2025 11:48 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, बागपत
share Share
Follow Us on

यूपी में बागपत शहर के केतीपुरा मोहल्ले में गुरुवार की सुबह पति ने पत्नी से नहाने के लिए गर्म पानी मांगा, तो पत्नी ने गर्म पानी देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद विवाहिता फांसी के फंदे पर लटकी मिली। सूचना पाकर मृतका के मायके वाले मेरठ के खिवाई से बागपत पहुंचे और विवाहिता की पीटकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उधर ससुराल पक्ष का कहना है कि पति से कहासुनी के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर जान दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शहर के केतीपुरा मोहल्ले के रहने वाले युवक फिरौज की शादी खिवाई निवासी शहरीन के साथ वर्ष 2018 में हुई थी। तभी से फिरौज पत्नी के साथ अपने पैतृक मकान में रह रहा था। बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह युवक राजस्थान जाने की तैयारी में था। उसने सोकर उठने के बाद पत्नी से नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए कहां, तो पत्नी ने ठंडे पानी से नहा लेने की बात करते हुए पानी गर्म करने से इंकार कर दिया। जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। जिसके बाद शहरीन ने फांसी लगा ली।

ये भी पढ़ें:योगी की सख्ती के बाद चुन-चुनकर तलाशे जा रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या, बनीं टीमें

विवाहिता की मौत की सूचना मिलने के बाद मायके वाले भी बागपत पहुंच गए। उन्होंने पुत्री की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भरा। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कोतवाली प्रभारी डीके त्यागी का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। दंपत्ती के बीच गर्म पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाहिता ने फांसी लगा ली। मृतका के मायके वालों के आरोपों की भी जांच कराई जाएगी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बढ़ेगी कार्रवाई

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और दहेज उत्पीड़न तथा हत्या के आरोपों की हर एंगल से जांच की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में ससुराल पक्ष के बयान संदिग्ध पाए गए हैं, हालांकि पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों पर अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल पुलिस ने घर के अंदर की स्थितियों, फंदे के तरीके और संबंधों में तनाव को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और मायके पक्ष लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

मायके पक्ष ने लगाए आरोप

मेरठ जिले के खिवाई गांव निवासी बिलाल जो शहरीन के तहेरे भाई ने बताया कि वर्ष 2018 में उसकी बहन की शादी काजीपुरा के एक युवक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज में कार की मांग शुरू कर दी थी। आरोप है कि कार न देने पर शहरीन के साथ कई बार मारपीट होती रही और उसका मानसिक व शारीरिक शोषण किया गया। विवाद बढ़ने पर दो सप्ताह पहले दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई थी, जिसमें समझौता कराया गया और पंचायत के फैसले के बाद ही शहरीन को मायके से वापस ससुराल भेजा गया। बिलाल ने बताया कि गुरुवार की सुबह पड़ोसियों से फोन पर सूचना मिली कि शहरीन की हत्या कर दी गई है। उन्होंने जब ससुराल वालों को फोन किया, तो किसी ने बात नहीं की। मायके पक्ष का यह भी कहना है कि जब वे बागपत पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता की गई, जिससे उनके शक और गहरा गए।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bagpat Latest News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |