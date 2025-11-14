साथ पढ़ने वाले छात्रों की पानी की बोतल में मिलाया पेशाब, यूट्यूब वीडियो देख किया कांड

संक्षेप: यूपी में बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के ढिकौली गांव के प्राथमिक विद्यालय में तीन बच्चों पर कई छात्रों की पानी की बोतल में पेशाब मिला देने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने शुक्रवार को हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया।

यूपी में बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के ढिकौली गांव के प्राथमिक विद्यालय में तीन बच्चों पर कई छात्रों की पानी की बोतल में पेशाब मिला देने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने शुक्रवार को हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया। पुलिस के अनुसार एक आरोपी बच्चे ने पूछताछ में बताया कि उसके पिता ने वीडियो दिखाते हुए उसे पानी की बोतल में पेशाब मिलाने को कहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रधानाध्यापक की तहरीर पर एक अभिभावक को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने एक अभिभावक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक को हिरासत में लिया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार ढिकौली गांव के प्राथमिक विद्यालय नंबर-दो में छह और सात साल के भाई-बहन कक्षा एक और दो में पढ़ते हैं। कई दिनों से कक्षा दो में पढ़ने वाले बच्चे की पानी की बोतल में पेशाब की बदबू आ रही थी। इस पर उसकी मां ने बच्चे से पूछा तो उसने जानकारी न होने की बात कही। पीड़ित बच्चे के पिता ने बच्चे से बोतल अपने पास रखने और किसी से साझा न करने की हिदायत दी।

गुरुवार को स्कूल में लंच के समय अचानक बच्चे की बोतल गायब हो गई। वह उसे तलाशते हुए बाथरूम के पास पहुंचा। वहां देखा, तो उसकी कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चा उसकी बोतल में पेशाब कर रहा था। यह देखने के बाद उसने आरोपी बच्चे से बोतल छीनी और प्रधानाध्यापक युद्धवीर सिंह से शिकायत की।

प्रधानाध्यापक ने आरोपी बच्चे से पूछताछ की, तो उसने दो अन्य बच्चों का नाम भी बताया। बच्चों ने बताया कि ऐसा करने के लिए एक बच्चे के पिता ने कहा था। इसके बाद प्रधानाध्यापक ने आरोपी बच्चों के परिवार वालों को बुला लिया।

शुक्रवार सुबह सैकड़ों ग्रामीण व पीड़ित बच्चे के परिजन स्कूल पहुंचे और हंगामा करने लगे। पीड़ित बच्चों के पिता ने कहा कि तीन दिन से बच्चों की पानी की बोतल से बदबू आ रही थी। कक्षा दो में पढ़ने वाली एक और बच्ची ने भी इस बोतल से पानी पी लिया, जिसके बाद उसके चेहरे पर संक्रमण हो गया है। मेरे बच्चे के आधे चेहरे पर पैरालिसिस के लक्षण दिख रहे। आज पता चला कि स्कूल में इतनी गंदी हरकत हो रही थी। हंगामे की सूचना पर चांदीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसने हंगामा कर रहे अभिभावकों को समझा-बुझाकर शांत किया।

यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद बोतल में किया पेशाब आरोपी एक बच्चे ने पूछताछ में बताया कि उसके पिता ने ही उसे यूट्यूब पर वीडियो दिखाते हुए ऐसा करने के लिए कहा था। इसके बाद उसने अपने दो अन्य साथियों को भी इसके बारे में बताया और फिर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की बोतल को उठाकर उसमें पेशाब किया। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि जांच में पता चला है कि बच्चे को उसके पिता ने ही ऐसा करने के लिए कहा था। बताया कि बच्चे को वीडियो दिखाने वाले अभिभावक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

15 अगस्त को भी आरोपी बच्चे नहीं आए थे स्कूल प्रधानाध्यापक युद्धवीर सिंह ने बताया कि इस घटना में गांव के ही एक मौलवी की संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि इस मौलवी ने 15 अगस्त को भी कुछ बच्चों को मस्जिद में रोक लिया था। बच्चों को बुलाया गया, तो वे आते ही अल्लाह हू अकबर के नारे लगाने लगे थे। इससे स्कूल का माहौल गर्मा गया था।

प्रधानाध्यापक व बच्चों पर मारपीट करने का आरोप वहीं, आरोपी पक्ष के अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों पर झूठा आरोप लगाया गया है। मामला पेशाब करने का नहीं है। तीन दिन पहले स्कूल में बच्चों के बीच मारपीट हुई थी। जो बच्चे पेशाब करने का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने हमारे बच्चों की पिटाई की थी। जिसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से भी की गई थी, लेकिन उन्होंने हमारे बच्चों को धमकाकर भगा दिया था। बताया कि गुरुवार को जब वे स्कूल गए थे, तो बच्चों ने शिक्षकों के सामने ऐसी किसी घटना को उनके द्वारा करने से इंकार कर दिया था। इसके बावजूद उनके बच्चों पर झूठा आरोप लगाया गया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।