तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हिंडन नदी में गिरी कार, हेड कांस्टेबल समेत दो की मौत

यूपी में बागपत-मेरठ हाईवे पर मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से मारुति इग्नीस कार हिंडन नदी में जा गिरी, जिससे कार सवार हेड कांस्टेबल समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर घायलों को नदी से बाहर निकाला ओर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।

बताया जा रहा है कि कार में सवार पुलिसकर्मी मेरठ जानी थाना क्षेत्र से किसी विवेचना के बाद वापस अपने थाने सिंघावली अहीर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार बागपत-मेरठ हाईवे पर हिंडन पुल पर पहुंची, तो तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी। जिससे कार हिंडन नदी में जा गिरी। हादसे में बुलंदशहर निवासी हेड कांस्टेबल राहुल ओर बसोद निवासी ग्रामीण अजरू उर्फ अजरुद्दीन की मौत हो गई। कार में सवार एक अन्य कांस्टेबल कौशल शर्मा और तैयब व गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए।