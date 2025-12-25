मकान को लेकर झगड़े में पत्नी की छेनी-हथौड़े से हत्या, पति ने खुद थाने पहुंच बताया कर दिया कत्ल

संक्षेप: यूपी में बागपत के खेकड़ा कस्बे में बुधवार को प्रॉपर्टी विवाद में पति ने छेनी-हथौड़े से पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी पति खुद ही कोतवाली पर पहुंच गया और सरेंडर कर दिया।

यूपी में बागपत के खेकड़ा कस्बे में बुधवार को प्रॉपर्टी विवाद में पति ने छेनी-हथौड़े से पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी पति खुद ही कोतवाली पर पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से हथौड़ा-छेनी बरामद की है। बेटी ने पिता को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया है।

गाजियाबाद के जलालाबाद का रहने वाला रमन पाल (55 वर्ष) खेतीबाड़ी के साथ प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता है। उसने दो वर्ष पूर्व खेकड़ा कस्बे की शाह गार्डन कॉलोनी में एक मकान खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री उसने पत्नी संगीता के नाम की थी। रमन पाल खुद गांव जलालाबाद में रहता था, जबकि उसकी पत्नी संगीता अपने ममेरे भाई ढिकोली गांव निवासी योगेंद्र के साथ खेकड़ा के उसी मकान में रह रही थी।

पिछले दिनों संगीता ने मकान की रजिस्ट्री ममेरे भाई के नाम कर दी थी। रमन पाल को पता चला, तो पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। बताया जाता है कि बुधवार सुबह करीब आठ बजे रमन पाल खेकड़ा पहुंचा। घर पर संगीता के अलावा कोई नहीं था। इसके बाद पति-पत्नी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और रमन पाल ने छेनी-हथौड़े से हमलाकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिर खेकड़ा कोतवाली पर पहुंचकर हत्या करने की जानकारी देते हुए सरेंडर कर दिया।

सिर-चेहरे पर गंभीर चोट, उंगली कटी मिली, गले पर भी निशान पति ने पत्नी के सिर और चेहरे पर हथौथे और छैनी से वार किए। हाथ की उंगली तक काट डाली। इतना ही नहीं हत्यारोपी पति ने गला भी दबाया, जिससे वह जीवित न बच सके। जिस किसी ने भी घटनास्थल का हाल देखा, उसी की रूह कांप उठी। गाजियाबाद के जलालाबाद निवासी रमन पाल की शादी करीब 30 वर्ष पूर्व एलम के पास स्थित नाल गांव निवासी संगीता के साथ हुई थी। शादी के बाद संगीता ने पुत्री आरजू और पुत्र प्रदीप को जन्म दिया।

पिछले वर्षों रमन पाल और संगीता ने दोनों बच्चों की शादी कर दी। जिसके बाद रमन पाल जलालबाद में खेतीबाड़ी के साथ प्रॉपर्टी डीलरिंग का कार्य करने लगा, जबकि संगीता खेकड़ा में खरीदे गए मकान में ममेरे भाई योगेंद्र के साथ रहने लगी। इसी बीच रमन पाल को पता चला कि पत्नी संगीता ने खेकड़ा वाला मकान ममेरे भाई के नाम कर दिया है, तो वह बौखला उठा। इसी विवाद के चलते रमन पाल बुधवार की सुबह खेकड़ा पहुंचा और उससे ममेरे भाई से बोलकर रजिस्ट्री वापस कराने के लिए कहने लगा।

बताया जाता है कि संगीता ने मना कर दिया। जिसके बाद रमन पाल ने पास रखी हथौड़ा और छैनी से पत्नी पर हमला करना शुरू कर दिया। एएसपी प्रवीण सिंह चौहान का कहना है कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतका की बेटी आरजू ने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। संपत्ति विवाद में हत्या की गई है।

संपत्ति के विवाद में अपने ही बहा रहे अपनों का खून खेकड़ा के शाह गार्डन में बुधवार को हुई दिल दहला देने वाली घटना ने सनसनी फैला दी है। संपत्ति विवाद में यह कोई पहली घटना नहीं है, जिलेभर में इस तरह की ढेरों घटनाएं सामने आ चुकी है, जिनमें अपने ही लोग संपत्ति के विवाद में अपनों का खून बहा रहे है। खेकड़ा के साथ ही चांदीनगर, बड़ौत, छपरौली और दोघट क्षेत्र में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। जिनमें जमीन के चंद टुकड़े के विवाद में हत्या जैसी जघन्य वारदात हो चुकी है।