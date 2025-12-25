Hindustan Hindi News
एक तरफा प्यार में लड़के ने लड़की की गोली मारकर की हत्या, खुद फांसी लगाकर दी जान

संक्षेप:

यूपी में बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के महावतपुर बावली गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां एकतरफा प्यार में पड़े सनकी युवक ने युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में युवक ने भी फांसी लगा आत्महत्या कर ली।

Dec 25, 2025 02:05 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, बागपत
यूपी में बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के महावतपुर बावली गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां एकतरफा प्यार में पड़े सनकी युवक ने युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में युवक ने भी फांसी लगा आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुँची पुलिस व फोरेंसिक विभाग की टीम ने जांच कर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दरअसल, मृतक युवती गुड्डन पुत्री लख्मी सैनी उम्र 18 साल थी। वह घर पर ही सिलाई का काम करती थी, उसके पिता बड़ौत कोतवाली में ही चौकीदार की नौकरी हैं। घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाला सतनाम कटारिया पुत्र कृष्ण उम्र 23 वर्ष गुड्डन से एकतरफा प्यार करता था।

सतनाम व उसका परिवार पंजाब के एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते हैं। कुछ दिनों से वह गांव में अपने घर आया हुआ था। गुरुवार को करीब साढ़े 10 बजे गुड्डन अपने घर से कुछ सामान लेने गई जा रही थी। जब वह घर के पीछे गली में पहुँची तो वहां मौजूद सतनाम ने उसका रास्ता रोक तंमचे से उसके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही गुड्डन वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ी। प्रत्यदर्शियों के अनुसार सतनाम ने घटना को अंजाम देकर खुद को भी गोली मारनी चाही, लेकिन तमंचे में गोली फंस गई। बाद में सतनाम ने अपने घर में लगे नीम के पेड़ पर फांसी लगा आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुँची पुलिस व फोरेंसिक विभाग की टीम ने मौके से तमंचा बरामद कर जांच पड़ताल की।

पुलिस ने युवती को सीएचसी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सतनाम का शव पेड़ से उतार पंचनामा भर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस घटना से गांव ही नहीं जिले में सनसनी फैली हुई हैं। डबल मर्डर की सूचना पर एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार चौहान, सीओ विजय कुमार भी पहुँचे।

घर में मचा कोहराम, मां बेहो

मृतका गुड्डन पुत्री लख्मी 4 बहनें व एक भाई हैं। गुड्डन को छोड़ सभी की शादी हो चुकी हैं। एक साल पहले ही उसके भाई बॉबी की शादी हुई थी। जिस समय यह घटना हुई, घर पर उसकी भाभी ही मौजूद थी जबकि पिता लख्मी कोतवाली में था और माँ राजकली खेत में गन्ना छीलने गई हुई थी। वहीं भाई बॉबी अपनी ससुराल में बिजली का काम करने गया हुआ था। इस घटना के बाद घर में पहुँची माँ राजकली बेटी की मौत की खबर सुन रो-रोकर बेहोश हो रही थी जिन्हें पड़ोस की महिलाएं किसी तरह संभालने का प्रयास कर रही थी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
